Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takımda forma şansı bulamadan Fatih Karagümrük'e gönderilen altyapı patentli eski stoperi Fatih Kurucuk, performansıyla Almanya ve İtalya ekiplerinin radarına girerken bir genç daha oynayamadan sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Yıllardır transferde geleceğe yatırım yapmasına rağmen gençleri oynatmadan göndermekle eleştirilen sarı-kırmızılılarda sözleşmesi biten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin de kulüple vedalaşıp Demir Grup Sivas spor'un yolunu tuttu. Göztepe'ye 2017-18 sezonunun devre arasında Bucaspor'dan transfer edilen genç milli futbolcu, 2.5 yılda yalnız 4 Süper Lig maçında forma giyebildi. 2018-19 sezonunda çapraz bağı sakatlığı da yaşayan Kerem Atakan, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genç futbolcu mesajında, " Türkiye'nin en değerli spor kulüplerinden biri olan Göztepe'ye veda ediyorum. Tarihi, başarıları, eşsiz taraftarı ve kulüp yapılanmasıyla Türkiye'ye örnek olan Göztepe ile yollarımız burada ayrılıyor. Bu zor kararı kariyer planlamam doğrultusunda alıyorum. Başta bana güvenen ve Göztepe gibi büyük bir takımın formasını layık gören başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ederim. Birlikte çalıştığımız teknik direktörlere, tüm futbolcu arkadaşlarıma, kulüpte görev yapan ve her konuda yardımımıza koşan kulüp çalışanlarına her şey için teşekkür ederim. ve tabii ki nerede olursak olalım bizi coşkuyla destekleyen Göztepe'nin muhteşem taraftarı, sizi asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz başarıları kutlayacağımız günler diliyorum. İzmir ve Göztepe'nin yeri bende hep özel kalacak. Hoşça kalın" yazdı.