Göztepe'de müthiş stat için geri sayım başladı

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir an

95 yıllık tarihte ilk stat

Halk çatıda spor yapacak

2 katlı otopark inşa edildi

Ayakta seyirci uygulaması da ilk olacak

Statta yok yok

Onur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Göztepe, pazar günü Beşiktaş maçıyla inşaatı tamamlanan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak.

İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılıp 9 Eylül 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan 20 bin 56 kişi kapasiteli, UEFA standartlarındaki stadyumda son hazırlıklar tamamlanırken, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Demirören Haber Ajansı'na Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin 95 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşacağını belirten Papatya, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir an yaşıyoruz. Heyecanla, aşk ve sevgi, tüm duyguları yaşıyoruz. Artık hayallerimizin son noktasına geldik" diye konuştu.

95 YILLIK TARİHTE İLK STAT

Beşiktaş karşılaşmasının oynanması için hiçbir engelin kalmadığını belirten Papatya, "Sadece merdiven boşluklarının boyanma işi kaldı, o da bitecek. Çok mutluyuz. Beşiktaş karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olamadığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraftarının ve camianın heyecanı eklendiği zaman stadımızda müthiş bir atmosfer olacağından şüphemiz yok. Türkiye'de ve Avrupa'da çok güzel bir ambiyansın yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe taraftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda da mükemmel bir hava oluşturmuştu. Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta taraftarımız atmosferi oluşturacak" ifadelerini kullandı.

HALK ÇATIDA SPOR YAPACAK

Başkan Mehmet Sepil'in statta büyük emeklerinin olduğunu dile getiren Talat Papatya, "Başkanımızın inşaat mühendisi olması buraya büyük emek vermesini sağladı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin de çok katkısı var. Mehmet Sepil bir vizyon koydu. Doğru işler yaptığımız zaman her şey kabul görüyor. İzmir halkından hükümete, yerel yönetimlerden taraftarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Stadın bölge halkına çok önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Papatya, "Burası önceden vatandaşlarımızın spor yaptığı bir alandı. Stadımızı yaparken bölge halkının spor yapma hakkını ellerinden alamazdık. Şimdi stadın çatısında spor yapabilecekleri bir konsept oluşturduk" diye konuştu.

2 KATLI OTOPARK İNŞA EDİLDİ

Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş parkurunun bulunduğu anlatan Talat Papatya şunları kaydetti:

"İnsanlarımız spor aktivitelerini çok rahat şekilde yapacak. Stadın şehir içinde olması da önemli bir özellik. Ancak stadımız yükseklik olarak asla şehrin silüetini bozmadı. Yükseklik olarak yan binaların üstüne çıkmadı. Burası sürekli yaşayan bir yer olacak. Çevre halkının yararlanabileceği kafeler, restoranlar, fitness salonları ve müzeler bulunacak. Çocuk müzesi gibi projelerimiz de olacak. Bunun haricinde 400 araç kapasiteli 2 katlı otoparkımız mevcut. Bu ciddi bir eksiklikti ve bunu da tamamladık."

AYAKTA SEYİRCİ UYGULAMASI DA İLK OLACAK

Ayakta seyirci uygulamasının ilk kez Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hayata geçirileceği bilgisini veren Papatya, "Stadımızın en büyük özelliklerinden biri ayakta seyirci uygulamasının yapılması. Kale arkasında Beşiktaş maçının ardından taraftarlarımız ayakta maç izleyecek. Futbol Federasyonu'nda gerekli yönetmeliği çıkardık. Ancak bu Beşiktaş maçından sonra faaliyete geçecek. Evimizdeki diğer maçta geçici taktığımız koltuklar sökülecek ve seyircilerimiz ayakta atmosferi yaşayacak. Bu uygulama Almanya'da Borussia Dortmund'da var, 'Sarı Duvar' adıyla taraftarlar maçı ayakta takip ediyor. Bizde coşku 5'e katlanacak. Kombine ve loca satışlarımız ise çok iyi düzeyde. 17 bine yakın kombine sattık. 39 locanın 35'i satıldı. Yoğun ilgi gösterildi. Deplasman tribünümüz de hazır. Bütün takımları ve taraftarlarını en iyi şekilde misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.

STATTA YOK YOK

Göztepe'nin yeni stadı Gürel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Türkiye ve Avrupa'da birçok ilki içinde barındıracak. Kulübün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis, 218 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. Stadın altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın kullanımına açılacak. Zemini hibrit çim olan statta led stadyum aydınlatmaları kullanılacak. Stadın çatısı ise eşi benzeri bulunmayan bir konseptte yapıldı. Çatıda ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56'dan 25 bine çıkacak. Stadın ticari alanları, müzeleri ve sağlık merkezi ise önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden anons

Stattan detay görüntüler

Stadın üzerinden drone ile görüntüler

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile röportaj

Haber: Onur ATIŞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,