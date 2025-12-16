Güllü\'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü sahne adıyla bilinen ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

SEVENLERİ MEZARINI BOŞ BIRAKMIYOR

Güllü'nun Tuzla Mezarlığı'nda bulunan annesi Yücel Kesici'nin üzerine defnedilen mezarı, sevenleri ve hayranları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler tarafından mezara güller bırakılırken, mezar başında ayrıca çiçeklerden oluşan bir taç ve rüzgar gülü de yer alıyor. Güllerle süslenen mezar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, sosyal medya paylaşımlarında da sıklıkla yer veriliyor.

"O HER ZAMAN GÜZEL HATIRLANACAK"

Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden vatandaşlardan Irmak Cevahir duygularını, "Acımız çok büyük, söylenecek fazla bir şey yok. Yaşadığımız acı çok derin, içimiz yanıyor. Keşke hastalanarak ölseydi, keşke böyle olmasaydı. Bir evlat vesilesiyle böyle bir şey yaşamak tarif edilemez. Gerçekten söylenecek söz yok. O bizim kraliçemiz, her zaman kalbimizde olacak. Normalde arabesk müzik dinlemem ama Güllü'nün her zaman kulağımda yeri vardır. O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak. Devri daim olsun, yolu ışık olsun. Onu hep dualarımızla yaşatacağız" sözleriyle anlattı.

"GÜLLÜ'YÜ GEÇ TANIDIM AMA MAALESEF ERKEN KAYBETTİK"

Ziyaretçilerden ses sanatçısı Zeynocan ise, "Bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyen, her şeyi göğüsleyen sevgili Ferdi Aydın kardeşime sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ben de otuz yıllık bir emektar ses sanatçısıyım. Aynı ortamlarda bulunmamıza rağmen Güllü ile hiç denk gelemedik. Sadece bir canlı yayında tanıdım onu. Geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik. O yayında sergilediği insanlığı, egosuzluğu ve hoşgörüsü beni hayran bıraktı. Eğer Ferdi Bey bu olayın üzerine kararlılıkla gitmeseydi, bu olay 'kaza' denilerek örtbas edilecekti. Ancak Ferdi kardeşimiz asla peşini bırakmadı. Bir sanatçı ve halktan bir insan olarak kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Güllü'yü kimsesiz sananlar yanıldılar. Herkesin başı sağ olsun."