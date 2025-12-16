Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün mezarı gül bahçesine döndü
16.12.2025 14:03  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün mezarı gül bahçesine döndü
Haber Videosu

Yalova Çınarcık'taki evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri güllerle donatıldı.

Güllü sahne adıyla bilinen ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

SEVENLERİ MEZARINI BOŞ BIRAKMIYOR

Güllü'nun Tuzla Mezarlığı'nda bulunan annesi Yücel Kesici'nin üzerine defnedilen mezarı, sevenleri ve hayranları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler tarafından mezara güller bırakılırken, mezar başında ayrıca çiçeklerden oluşan bir taç ve rüzgar gülü de yer alıyor. Güllerle süslenen mezar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, sosyal medya paylaşımlarında da sıklıkla yer veriliyor.

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

"O HER ZAMAN GÜZEL HATIRLANACAK"

Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden vatandaşlardan Irmak Cevahir duygularını, "Acımız çok büyük, söylenecek fazla bir şey yok. Yaşadığımız acı çok derin, içimiz yanıyor. Keşke hastalanarak ölseydi, keşke böyle olmasaydı. Bir evlat vesilesiyle böyle bir şey yaşamak tarif edilemez. Gerçekten söylenecek söz yok. O bizim kraliçemiz, her zaman kalbimizde olacak. Normalde arabesk müzik dinlemem ama Güllü'nün her zaman kulağımda yeri vardır. O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak. Devri daim olsun, yolu ışık olsun. Onu hep dualarımızla yaşatacağız" sözleriyle anlattı.

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

"GÜLLÜ'YÜ GEÇ TANIDIM AMA MAALESEF ERKEN KAYBETTİK"

Ziyaretçilerden ses sanatçısı Zeynocan ise, "Bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyen, her şeyi göğüsleyen sevgili Ferdi Aydın kardeşime sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ben de otuz yıllık bir emektar ses sanatçısıyım. Aynı ortamlarda bulunmamıza rağmen Güllü ile hiç denk gelemedik. Sadece bir canlı yayında tanıdım onu. Geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik. O yayında sergilediği insanlığı, egosuzluğu ve hoşgörüsü beni hayran bıraktı. Eğer Ferdi Bey bu olayın üzerine kararlılıkla gitmeseydi, bu olay 'kaza' denilerek örtbas edilecekti. Ancak Ferdi kardeşimiz asla peşini bırakmadı. Bir sanatçı ve halktan bir insan olarak kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Güllü'yü kimsesiz sananlar yanıldılar. Herkesin başı sağ olsun."

Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü
Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Cinayet, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    herkes çocuklarını lanetliyor sanki doktor olacaklardı amk pavyonda doğan çocuk ya hırsız olacak ya katil ne olacaktı 5 1 Yanıtla
  • Ahmend Ahmend:
    Kripto başarısı tamamen zamanlama ve uzmanlıkla ilgilidir! Nelson sayesinde portföyüm sadece birkaç hafta içinde 783 bin dolara yükseldi. Gerçek bir profesyonel! Onu Telegram'da "NildaSGNL"de bulun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Ünlü Yönetmen Rob Reiner’ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı
7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı Zabıtalara hediyeler dağıtmış 7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı! Zabıtalara hediyeler dağıtmış
Hilal Cebeci’den linç tepkisi: ’’Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım’’ Hilal Cebeci'den linç tepkisi: ''Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım''
DEM Partili Öznur Bartın TBMM’de ayakkabılarını çıkardı DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

15:38
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
15:08
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu İşte 2 cenaze çıkan ev
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
15:05
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok
Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
15:04
PFDK’dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men Aralarında 24 hakem de var
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
14:46
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
14:44
Transferde büyük bomba Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz’de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
14:20
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
14:05
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: “Allahu ekber“ deyip boğazından kesti
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti
14:04
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
13:28
Ülke felaketi yaşıyor Ölü sayısı 1030’a yükseldi, 206 kişi kayıp
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp
13:07
Güllü’nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 16:08:55. #7.11#
SON DAKİKA: Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.