Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.
Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de "arap sabunu" veya "bebek yağının" bulunmadığı, kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye de rastlanmadığı bildirildi.
Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA/ İHA
Son Dakika › Güncel › Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?