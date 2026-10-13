Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önce annesi hakkında söyledikleri yeniden hatırlandı. Gülben Ergen'in programındaki anne-kız sohbeti, Güllü'nün ölümüne ilişkin davada verilen kararın ardından farklı bir anlam kazandı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI

“Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor” ve “Değmezmiş Sana” gibi şarkılarıyla tanınan Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk olarak kaza ihtimali üzerinde durulan ölümün ardından ortaya çıkan iddialar ve tanık anlatımları üzerine soruşturma farklı bir yönde ilerledi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti. Verilen bilgilere göre 9 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜLBEN ERGEN'İN PROGRAMINDAKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Davadaki gelişmenin ardından Güllü'nün çocuklarıyla birlikte yıllar önce katıldığı televizyon programındaki görüntüler yeniden dikkat çekti. Güllü, programda kızı Tuğyan ve oğlu Tuğberk Yağız ile birlikte Gülben Ergen'in konuğu olmuştu. Program sırasında Güllü ve Gülben Ergen, Tuğyan'ın sesinin güzel olduğunu söyleyerek kendisinden şarkı söylemesini istedi. Ancak Tuğyan, utandığını ve müzik olmadan şarkı söyleyemeyeceğini belirterek teklifi geri çevirdi. Kardeşi Yağız ise ablasının dışarıda rahatlıkla şarkı söylediğini anlatarak ona takıldı.

ANNEMLE ARKADAŞ VE SIRDAŞ GİBİYİZ MESAJI

Program için hazırlanan sokak röportajında iki kardeşe anneleriyle ilişkileri soruldu. Tuğyan, Güllü ile yalnızca klasik bir anne-kız ilişkisi yaşamadıklarını, birbirlerinin arkadaşı ve sırdaşı olduklarını anlattı. Her şeylerini birbirleriyle paylaştıklarını ifade etti. Yağız da annesinin ablasına kendisinden biraz daha düşkün olduğunu, Güllü ile Tuğyan'ın birbirlerine daha yakın olduklarını söyledi. Bu anlatımlar, geçmişteki aile ilişkilerine dair dikkat çekici ayrıntılar içerirken tek başına davadaki suçlamalara ilişkin bir kanıt oluşturmuyor.

ANNELERİYLE GEÇİRDİKLERİ GÜNLERİ ANLATTILAR

İki kardeş, röportajda anneleriyle birlikte yaptıkları etkinliklerden de söz etti. Sinemaya gittiklerini, gezdiklerini ve top oynadıklarını anlatan kardeşler, Güllü'nün yemek yapmaktan, ailece pikniğe gitmekten ve balık tutmaktan hoşlandığını belirtti. Stüdyoda şarkı söylemekten çekinen Tuğyan, sokak röportajı sırasında ise şarkı seslendirdi.

ANNELERİNE "İYİ Kİ VARSIN" DEDİLER

Röportajın sonunda Tuğyan ve Yağız, annelerini çok sevdiklerini ve hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını dile getirdi. İki kardeş, Güllü'ye “İyi ki varsın” mesajını gönderdi.