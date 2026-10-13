Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından yıllar öncesine ait görüntüler yeniden dikkat çekti. Güllü'nün iki çocuğuyla birlikte Gülben Ergen'in programına katıldığı görüntülerde, Tuğyan'ın annesiyle ilişkisini anlattığı sözler ve kardeşi Yağız'ın açıklamaları öne çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önce annesi hakkında söyledikleri yeniden hatırlandı. Gülben Ergen'in programındaki anne-kız sohbeti, Güllü'nün ölümüne ilişkin davada verilen kararın ardından farklı bir anlam kazandı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI

“Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor” ve “Değmezmiş Sana” gibi şarkılarıyla tanınan Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk olarak kaza ihtimali üzerinde durulan ölümün ardından ortaya çıkan iddialar ve tanık anlatımları üzerine soruşturma farklı bir yönde ilerledi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti. Verilen bilgilere göre 9 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

GÜLBEN ERGEN'İN PROGRAMINDAKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Davadaki gelişmenin ardından Güllü'nün çocuklarıyla birlikte yıllar önce katıldığı televizyon programındaki görüntüler yeniden dikkat çekti. Güllü, programda kızı Tuğyan ve oğlu Tuğberk Yağız ile birlikte Gülben Ergen'in konuğu olmuştu. Program sırasında Güllü ve Gülben Ergen, Tuğyan'ın sesinin güzel olduğunu söyleyerek kendisinden şarkı söylemesini istedi. Ancak Tuğyan, utandığını ve müzik olmadan şarkı söyleyemeyeceğini belirterek teklifi geri çevirdi. Kardeşi Yağız ise ablasının dışarıda rahatlıkla şarkı söylediğini anlatarak ona takıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

ANNEMLE ARKADAŞ VE SIRDAŞ GİBİYİZ MESAJI

Program için hazırlanan sokak röportajında iki kardeşe anneleriyle ilişkileri soruldu. Tuğyan, Güllü ile yalnızca klasik bir anne-kız ilişkisi yaşamadıklarını, birbirlerinin arkadaşı ve sırdaşı olduklarını anlattı. Her şeylerini birbirleriyle paylaştıklarını ifade etti. Yağız da annesinin ablasına kendisinden biraz daha düşkün olduğunu, Güllü ile Tuğyan'ın birbirlerine daha yakın olduklarını söyledi. Bu anlatımlar, geçmişteki aile ilişkilerine dair dikkat çekici ayrıntılar içerirken tek başına davadaki suçlamalara ilişkin bir kanıt oluşturmuyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

ANNELERİYLE GEÇİRDİKLERİ GÜNLERİ ANLATTILAR

İki kardeş, röportajda anneleriyle birlikte yaptıkları etkinliklerden de söz etti. Sinemaya gittiklerini, gezdiklerini ve top oynadıklarını anlatan kardeşler, Güllü'nün yemek yapmaktan, ailece pikniğe gitmekten ve balık tutmaktan hoşlandığını belirtti. Stüdyoda şarkı söylemekten çekinen Tuğyan, sokak röportajı sırasında ise şarkı seslendirdi.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı

ANNELERİNE "İYİ Kİ VARSIN" DEDİLER

Röportajın sonunda Tuğyan ve Yağız, annelerini çok sevdiklerini ve hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını dile getirdi. İki kardeş, Güllü'ye “İyi ki varsın” mesajını gönderdi.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı
Gülben ErgenCinayetMagazinSözlerGüncelGündemGüllüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Karadeniz fıkrası gibi Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Maça saatler kala Osimhen’den Barcelona için çarpıcı sözler Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
20:14
Mikel Arteta’dan tepki çeken hareket
Mikel Arteta'dan tepki çeken hareket
19:48
İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:55
TFF’den istifa eden Lale Cender’den Hacıosmanoğlu’nu çılgına çevirecek sözler
TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:10:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yıllar önceki sözleri yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei