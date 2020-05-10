GÜNDEM / 10 Mayıs 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Mayıs 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 10 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin Maldivleri"nden kepçeyle alınan kum, el işçiliğiyle eski yerine bırakıldı

Burdur'da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın usulsüz çalışmayla alandan kepçe ve kamyon kullanarak taşıdığı malzeme, bilim insanlarının kontrolünde el işçiliğiyle yapılan hassas çalışmayla eski yerine bırakıldı

İş makinesi kullanılmadan el arabası, kürek ve tırmıklarla yapılan jeoekolojik restorasyonun tamamlanmasıyla kum alınan alan da eski görünümüne kavuştu

Çalışmayı koordine eden Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu:

"İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın bir sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı"

(Bilal Altıok/Burdur)

2- Kovid-19'la mücadelenin kahramanları, "Anneler Günü"nü çocuklarına hasret geçiriyor

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Canan Gönen:

"3 yaşında bir oğlum var. 2 aydır görmüyorum. Eşim de bir pandemi hastanesinde doktor olduğu için 2 aydır görmüyoruz. Hem fiziki hem de psikolojik olarak zorlayan bir süreç"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Sevil Baltacı Özen:

"28 aylık bir oğlum var. Sürecin başından bu yana uzun zamandır göremiyorum. Bakanlığın bize sağlamış olduğu otel ve misafirhanelerde kalıyoruz"

3 çocuk annesi hemşire Elif Turna:

"Mesleğin güzel tarafı annelikle benzeşmesi. Sadece tedavi dışındaki rollerimiz. Koruyucu, destekleyici eğitimci ve bakım rolümüz anne ile birebir uyuşuyor. Anneler Günü'nde de hasta bakmak bizi bu duygu durumundan uzak tutmuyor"

Hemşire Sultan Baran:

"Bugün 24 saat nöbet tutacağım. 2,5 ayda 3 defa çocuğumu gördüm. Bizi tek mutlu eden şey, taburcu olan hastalarımızın güzel bir şekilde evlerine gitmeleri"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- İlk dört ayda binekte Renault, ticaride Ford tercih edildi

Bu yılın ilk dört aylık dönemi sonunda Türkiye'de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault, en fazla hafif ticari araç satan marka da 10 bin 444 adetle Ford oldu

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda otomobilde sedan, hafif ticaride van gövde tipi tercih edildi

Bu dönemde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 19 bin 739 adetlik satışla ilk sırada yer aldı

(Abdulselam Durdak/ istanbul)

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Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:02 Kaynak: AA


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