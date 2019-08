GÜNDEM / 20 Ağustos 2019

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak.

(Muğla/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Dursun'un cenazesi Sultanahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.

(İstanbul/14.30/17.00/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.

2- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da başlayacak.

(Bursa/15.40) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Mücevher ihracatında hedef 6 milyar dolar

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar:

"Bu yıl 6 milyar dolar, 2023 yılı için 12 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz"

"Türkiye bugün Hindistan, Çin ve İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici konumunu aldı"

"ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı, 8-12 Ekim tarihlerinde ev sahipliğimizde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek"

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

2- Pakistan'ın turizm potansiyelini Türkler dünyaya tanıtacak

Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı:

"Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmemizde 2020 Dünya Turizm Forumu'nu Pakistan'da düzenlemeye karar verdik. Forum, 24-28 Şubat'ta binin üzerinde delegenin ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May gibi uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek"

"Forum kapsamında Pakistan'ın turizm potansiyelini tüm dünyaya anlatacağız. Bu çerçevede ülkenin turizm gelirini 5 yılda 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz"

"Ayrıca 2,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını da bu sürede 15-20 milyona ulaştırmak önemli hedeflerimizden. Yani turist sayısını en az 6 kat artırmayı amaçlıyoruz"

"Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin ve turist sayısının da artmasını hedefliyoruz. Forum kapsamında 5 yılda 5 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını bekliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Kemah Kalesi'ndeki eserler gün yüzüne çıkartılıyor

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tarihi kalede kazı çalışmaları sonucu bulunan ve aralarında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği tarihi Bey Camisi'nin de olduğu eserler gün yüzüne çıkartılıp gelecek kuşaklara aktarılıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş:

"Kemah Kalesi'nde 2010 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmalarında birçok tarihi eser ve kalıntıya ulaşıldı. Bundan sonraki kazılarda ilk etaptaki amacımız Kemah Kalesi'ndeki camiyi ve bir evi ayağa kaldırmak"

(Barış Yalçınkaya/Erzincan)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Norveç Kralı 5'inci Harald'ın damadı Shaman Durek: Ben de Atatürk hayranıyım

9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı

Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak