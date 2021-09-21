GÜNDEM / 21 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'daki resmi temasları kapsamında cami ziyaretlerinde bulunacak, bölgedeki Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüşecek.

(Granada/Cordoba) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca ilçesinde esnafı ve mahalleleri ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST açılış ve Türkiye Bilimler Akademisi TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri tanıtım törenleri ile Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak ve ardından köprü üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyüş yapacak.

(Çanakkale/11.00/12.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta başlayacak.

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Adana Demirspor, Çaykur Rizespor-Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Malatya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Romanya'da düzenlenen organizasyonda ilk maçında Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla karşılaşacak.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de doğal gazın vadeli ticaretine imkan sağlayacak piyasa 1 Ekim'de açılıyor

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda katılımcılar takip eden aylar, çeyrekler ve yıllar için maliyetlerini ve satışlarını önceden netleştirerek fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri azaltabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan:

"Türkiye doğal gaz piyasası, sahip olduğu bu çeşitlilik ve kendi gazımızın da VGP'de alış satış işlemlerine dahil olmasıyla oluşacak yüksek işlem hacmi neticesinde güçlü bir referans fiyat oluşmasına imkan tanıyabilecek. Bu açıdan baktığımızda VGP'nin ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz"

(Firdevs Yüksel-Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

2- Sağlık Bakanlığından "fonksiyonel tıp" ürünlerine yasal çerçeve

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilgili paydaşlarla hazırlanan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı"nı görüşe açtı

Düzenleme son şeklini aldığında Türkiye'de ilk kez "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçevesi belirlenmiş olacak

Yeni mevzuatla homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması ve sadece eczanelerden güvenli bir şekilde satışının yapılması sağlanacak

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kabahasanoğlu:

"Özellikle Avrupa'da akut rahatsızlıklarda geniş bir yaş aralığına hitap edebilecek şekilde kullanılabilen bu ürünlerin Sağlık Bakanlığınca sahiplenilmesi kamu sağlığı için çok önemliydi"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Sosyal medyanın gençler üzerindeki psikolojik etkileri yeniden gündemde

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden Dr. Sevilay Sitrava:

"Instagram vesilesiyle gençler, özellikle de genç kızlar, kendi görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına epeyce sahip"

"(Gençler) önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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