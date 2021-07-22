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GÜNDEM / 22 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 22 Temmuz 2021

22.07.2021 08:58
GÜNDEM / 22 Temmuz 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Petrocub takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kişinev/20.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Kulübünün bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 49 maç oynanacak.

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, geleceğin mucitlerini bilim ve teknolojiyle buluşturuyor

Kütüphanedeki "Keşif", "Tasarım ve Üretim" ile "Teknoloji" atölyelerinde, 5-17 yaş arasındaki çocukların bilimsel düşünme, tasarım, modelleme, üretim ve elektronik programlama becerilerinin artırılması için etkinlikler düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeler Koordinatörü Ayhan Bozkurt:

"Biz çocukların bilim ve teknolojiyi deneyimlemelerini, kafalarında bir ışık yakmayı amaçlıyoruz"

"Piramit ve Prizma" etkinliğine katılan 6 yaşındaki Halil İbrahim Muslu:

"Büyüyünce uçan araba, suda giden araba ve elle kullanılmayan araba yapmak istiyorum. Dünyamıza yararlı olacak bir şey yapmak istiyorum"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

2- ODTÜ "Bilim-2" gemisi Marmara'daki araştırmalarına ağustosta devam edecek

Marmara Denizi'ndeki seferin ilk ayağını bitiren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde görevli bilim insanları, 40 günlük sefer süresince 234 adet oşinografi istasyonunda çalışmalarını gerçekleştirdi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel:

"Bu yaz özellikle bu biyolojik patlamanın giderek etkisini yitireceğini düşünüyoruz. Bu yaz içerisinde veya sonbaharda yeni bir müsilaj patlaması beklemiyoruz ama doğa tabii ki tahmin edilmesi güç"

"İlk gelen sonuçlara göre, Marmara 2021 müsilajında, 2007'de Adriyatik ve 2007-2008'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj yapılarıyla benzer organik yapılar var. Bu da şunu gösteriyor o biyolojik patlamaya neden olan türler, bu yıl Marmara'da aktif hale gelmiş ve daha önce yaşanmış bir problemin aslında Marmara'da tekrar yaşandığını bize gösteriyor"

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ODTÜ koordinasyonunda yürüttüğü MARMOD Projesi kapsamında Marmara'nın dijital ikizi çalışması devam ediyor. Bir ekosistem modeli oluşturuyoruz fizik, kimya ve biyolojiyi de içeren. Dijital ikiz ne işe yarayacak? Özellikle Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı uygulayıcı kurumlar, belediyeler ya da yöneticilerimiz alacakları tedbirlerin sonuçlarını görebilecek. Yöneticiler, hangi kararın Marmara'yı nasıl etkileyeceğini test edebilecek"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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G20 Liderler Zirvesi, Murat Kurum, İtalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Temmuz 2021 - Son Dakika


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