Üye Girişi
GÜNDEM / 26 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 26 Eylül 2021

26.09.2021 08:57
GÜNDEM / 26 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ikili görüşmelerde bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10.

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ikili görüşmelerde bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Nur Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gidecek, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fütürizm Çalıştayı ve Baysan Süt İşletme Fabrikası Temel Atma Töreni ile Oyun Girişimciliği Merkezi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı programına iştirak edecek.

(İzmir/10.00-16.00/Hatay/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da genel seçimler yapılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasına GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor, Galatasaray-Göztepe, Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu, İstanbulspor- Balıkesirspor, Menemenspor- Eyüpspor ve Bursaspor- MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/İzmir/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftası Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko ve Aliağa Petkimspor- Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/20.15/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Halkbank, Sırbistan'ın OK Radnicki Kragujevic takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının 5'i oynanacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

(Soçi/15.00)

ÖZEL HABER

1- Yargıtay, komşu kavgasında kullanılan temizlik fırçasını "silah" saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, komşusunu, fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi

Daire, sanığın olayda kullandığı araba yıkama fırçasının "silah" sayılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin davanın düşmesine yönelik kararını bozdu

(İsmet Karakaş)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Parlamento, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 26 Eylül 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan 09:06 İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! 09:04 Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 08:52 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı 22:59 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Son Dakika Haberleri
09:07 Fenerbahçe'de sakatlıklar devam ediyor! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
09:06 İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi
09:04 Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor
09:03 Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti
09:01 Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı
08:59 Kan davası nedeniyle göç eden adam, cami çıkışı öldürüldü
08:57 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor         
09:05
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı         
09:02
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor         
08:53
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti         
00:21
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 09:15:56. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 26 Eylül 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement