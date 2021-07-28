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GÜNDEM / 28 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 28 Temmuz 2021

28.07.2021 08:57
GÜNDEM / 28 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşacak.

Şentop, Bakü'deki temaslarının ardından Şuşa şehrine geçecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

(Ankara/16.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.

(Fatih Sondaj Gemisi/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Kazan)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" konferansına katılacak ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Gence) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Washington/21.00/21.30)

3- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan artistik cimnastikte Ahmet Önder ve Adem Asil, boksta Bayram Malkan, judoda Mihael Zgank, yelkende Onur Cavit Biriz, Alican Kaynar, Deniz Çınar- Ateş Çınar, Dilara Uralp, Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan, yüzmede Berke Saka, Merve Tuncel-Beril Böcekler, Deniz Ertan-Viktoria Zeynep Güneş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/09.00-15.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda'nın PSV takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Genel Kurul sonrası TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile 29 Temmuz Perşembe günü oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Sivas/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında kamp dönemini değerlendirecek. Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanlığı 300 milyon litre akaryakıtın piyasaya usulsüz sevk edildiğini belirledi

Bakan Mehmet Muş:

-"Bakanlık bünyesindeki Akaryakıt Özel Ekibi tarafından sahte fatura yoluyla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri ve bayilere yönelik operasyon yapıldı"

"Operasyonla, 17 akaryakıt dağıtım şirketi ve 20 farklı ilde faaliyet gösteren 98 akaryakıt istasyonunun usulsüz şekilde piyasaya 300 milyon litre akaryakıt sevk ettikleri belirlendi"

"Düzenlenen sahte faturalar nedeniyle devletin KDV ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden 4 milyar liranın üzerinde zarara uğratıldığı tespit edilmiştir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Yaklaşık 13 milyon metrekare Hazine arazisi, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için kiraya verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkisinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya vermeye devam ediyor

Bu amaçla, 2020 ve 2021'in ilk 6 ayında Balıkesir'de 2,4 milyon, Kütahya'da 2,1 milyon, Mardin'de 1,3 milyon metrekare olmak üzere 39 ilde Hazine arazisi kiralandı

Tıbbi, aromatik bitkiler arasında en çok talep lavantaya oldu

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Temmuz 2021 - Son Dakika


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