GÜNDEM / 4 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Eylül 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 4 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, Ankara- Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törene iştirak edecek, belediye başkanlığını ziyaretinin ardından şehir hastanesi inşaatında incelemede bulunacak.

(Tekirdağ/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ziyaretinin ardından il ve bölge değerlendirme toplantılarına başkanlık edecek, incelemelerde bulunacak.

(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlatacak.

(Sivas/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST roket yarışlarına katılacak.

(Aksaray/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayrat Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek, Ulusal Çay Konseyi ile toplantı yapacak, afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize/13.15-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC'de cumhurbaşkanı adayları Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurularını yapacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Kosova ve Sırbistan liderleri aralarındaki ihtilafların çözümünü amaçlayan bir anlaşmaya imza atacak.

(Washington DC) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.

(Sivas/10.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ülke genelinde, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Giresun)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)

6- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle İstinye'de yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ümit Milli Futbol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Andorra ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla başlayacak. (Fotoğraflı)

5- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası başlayacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin ailesi evladına kavuşmak istiyor

İstanbul'da hukuk fakültesinde okurken 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen Mikail Erdinç'in ailesi, oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor

Mikail'in babası Yusuf Erdinç:

"Oğlumu almadan o çadırdaki eylemi bırakmayacağım. ya oğlum gelecek ya da cenazemi oradan alırlar. Bir ömür boyunca orada bekleyeceğiz"

Anne Gevez Erdinç:

"Yalvarırım çocuğum gelsin artık. Yıllardır onun hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı"

(Mesut Varol/Van)

2- 20 yıl önce görev yaptığı hastaneye Kovid-19 tedavisi için döndü

Hastasını muayene ederken Kovid-19'a yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Necip Mehmet Küçükosmanoğlu, 20 yıl önce görev yaptığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliği'nde, 1 ay boyunca yaşam savaşı verdi

Doktor Küçükosmanoğlu Kovid-19'la mücadelesini anlatırken duygusal anlar yaşadı:

"En çok kimseyi görememek zorladı. Eşimi, çocuklarımı göremedim. Çok zor bir süreçti ama atlattık. Benim yaşayacak günüm varmış"

"Kalabalık görüntüleri görünce çok üzülüyoruz. Caydırıcılığın artırılması gerekiyor. Bence maske takmayanları karantinaya almak gerekir"

Meslektaşını tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı:

"Göğüs hastalıkları uzmanı bir ağabeyimiz, büyüğümüz hastalarını tedavi etmeye çalışırken Kovid-19'a yakalandı. Hastanemize kendi yuvasına hastalanınca döndü. Biz de kucak açtık, elimizden geldiğince tedavi etmeye çalıştık"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Kovid-19'la mücadelenin öncüleri: Filyasyon ekipleri

Salgınla mücadelede pilot il seçilen Kırıkkale'de en ön cephede savaşan filyasyon ekipleri de evlerinde izole edilen Kovid-19 hastalarını ve temaslı vatandaşları iyileştirmek ve virüsün yayılımını önlemek için canları pahasına fedakarca mücadele ediyor

Dr. Muhittin Akdemir:

"Herkesin adını duyduğunda bile korkarak kaçtığı virüse karşı hastalarımızın ayağına kadar koşa koşa gidiyoruz"

Hemşire Şule Şahin:

"Salgın döneminde bir rahatlık yok. O yüzden vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını söylüyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun"

(Halil İbrahim İdik/Kırıkkale)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Neçirvan Barzani, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Eylül 2020 - Son Dakika


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