GÜNDEM / 9 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 9 Eylül 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini, İzmir Ticaret Odasını ve Ege Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 9 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini, İzmir Ticaret Odasını ve Ege Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/13.00/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "97. Kuruluş Yıldönümü" programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Milli Egemenliğin 100. Yılı, 23 Nisan Resim-Şiir-Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknofest kapsamında düzenlenen "Yüksek İrtifa Roket Yarışması" programına katılacak.

(Aksaray/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2019 yılı kültürel miras istatistikleri ile bu yılın temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla "Kovid-19 Sonrası Güney Doğu Avrupa'da İşbirliği" sanal etkinliği yapılacak.

(11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Misli.com arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçlarına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Marsicovetere/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- AVM'lerde Kovid-19'a karşı yeni dönem başlıyor

TSE Başkanı Adem Şahin:

"AVM yönetimleri 'TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız"

AYD Başkanı Hüseyin Altaş:

"Uygulanan tedbirlere ek olarak yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinin biraz daha açılması, asansörlerimizin tek kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi, sadece yaşlıların ve 15 yaş altının kullanması, yürüyen merdivenlerin daha sık dezenfekte edilmesi ve lavabolara el değmeden girip çıkabilmek gibi önlemlerimiz var"

"Giriş sayılarındaki yüzde 30-40'lık kayıp cirolara bu şekilde yansımadı. Mesela yüzde 60 giriş sayısı yakaladığımız temmuzda yüzde 80'lere yakın ciroları yakaladık"

(Zeynep Kahveci Çetinkaya/Ankara)

2- Avrupa'da ekonomik gündem, "avronun değer kazanması"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"Avrupa Merkez Bankası (ECB), çok güçlü avronun enflasyon hedefini tehlikeye atacağına dair açıklamada bulunabilir"

"Avronun değer kazanmasının durdurulamaması durumunda tahvil alım programında bu yıldan sonra artışa gidilebilir"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot:

"ECB'nin avronun değer kazanmasından endişelenmeye başlaması, yeni aksiyonun yıl sonuna kadar geleceğine dair düşüncemizi destekliyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip dünyaevine giren doktor çiftten "tedbirlere uyun" çağrısı

Van'ın Başkale ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkınca nikahını ertelemek zorunda kalan doktor çift, hastalığı yendikten sonra hayatını birleştirdi

Göreve başlayan çift, tedavi süreci ve karantina döneminde yaşadıkları zor günleri unutamıyor

Doktor Ramazan Sinsiner:

"Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık"

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner:

"Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık"

(Zafer Tayfur/Van)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 9 Eylül 2020 - Son Dakika

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