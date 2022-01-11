GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- AK Parti grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ???????Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

İYİ Parti grup toplantısı düzenlenecek.

(14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Kasım 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de resmi temaslarda bulunacak.

(Vuşi)

2- NATO- Rusya Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında toplanacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık desteğiyle Ankara Bilim Üniversitesi tarafından hazırlanan "O Günün Hikayesi" filminin ATO Congresium'daki galasına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

(Priştine/21.15)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu rövanşında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Tenerife/22.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost Voli takımıyla karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Saratov/18.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda; Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımıyla iç sahada karşılaşacak.

(Karlovy Vary/20.00/Ankara/19.00)

7- AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar çeyrek final turunda Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 5. hafta maçları biri dışında yapılacak.

9- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2. Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye'de başlayacak.

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