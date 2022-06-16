GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/11.30/14.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı'nda "Birinci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak.

(Roma)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat Tırını Uğurlama Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz Belediyesince düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salihli, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Manisa/10.45-15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmasına" katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Adana İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katılacak.

(Adana/10.30/11.15/13.30/14.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos ve Çatalağzı Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ereğli-Devrek yolunu inceleyecek.

(Zonguldak/10.15/11.00/14.30/15.15)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme yapacak.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüşecek, Kovaçi Şehitliğini ziyaret edecek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

(Zagreb/Saraybosna)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, inşası süren Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemede bulunacak, DETUR Global Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30/11.00/Antalya/20.00)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının yedinci yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(Isparta/11.00)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Yeşilyalı Kur'an Kursu icazet törenine katılacak, Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hacı Hafız Yılmaz Kur'an kursunun açılışını yapacak.

(Trabzon/10.00/Rize 12.24/13.30)

SPOR

1- Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Büyükle Avrupa Eskrim Şampiyonası müsabakaları, Antalya'nın ev sahipliğinde start alacak. Organizasyon 22 Haziran'a kadar sürecek.

(Antalya/09.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 16'ncısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.

(İstanbul/12.30)

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