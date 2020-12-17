GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2020

17.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Göç Kurulu Toplantısı"na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Göç Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylaması yapılacak.

(TBMM/14.00)

3- TBMM Adalet Komisyonunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığın GES Projesi ve E-Şarj açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve aralık ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TOBB, kasım ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Türkiye Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "2+2" formatındaki toplantıya katılacak.

(Kiev)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapılacak.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'ye (Marka ve Spor Zirvesi) son gününde çevrim içi katılım sağlayacak.

(İstanbul/11.00)

2- Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde devam edilecek.

(Mersin/14.00)

4- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası, serbest stilde repesaj ve final müsabakalarıyla sona erecek.

(Belgrad/17.30/20.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftadan ertelenen BOTAŞ- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Ankara/14.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası, Arhavi Voleybol- Haliliye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Artvin/13.00)

***

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Süleyman Soylu, Ankara, Nisan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2020 - Son Dakika


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