GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019

6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AK Parti
İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya
Kayısı Festivali'ne katılacak.
(Malatya/11.00-17.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, temmuz ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- TÜİK, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı düzenlenecek.
(Lefkoşa)
2- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin açılışına katılacak, burada cuma namazı ve hutbe irat edecek, yeni İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın göreve başlaması dolayısıyla İl Müftülüğünde düzenlenecek törene katılacak.
(İstanbul/13.17/14.30)
2- FETÖ davaları
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30) Adana
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı 2 sanığın yargılanmasına 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Adana/15.00)
SPOR
1- 31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı Beşiktaş
Conrad Hotel'de yapılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Mısır
'da gerçekleştirilen 2019 Afrika
Uluslar Kupası, Cezayir
ile Senegal
arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.
(Kahire/22.00)
3- Fransa
Bisiklet Turu, Pau'daki 13. etap yarışıyla devam ediyor.
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