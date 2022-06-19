GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

19.06.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'nde düzenlenecek "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemenin ardından brifing alacak.

(Adana/11.00-15.30)

2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, 2021 yılı satınalma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret edecek, üniversitenin senato üyeleriyle görüşecek, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Osmanlı Alimi: Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi" konulu panelin açılışına katılacak.

(Erzincan/09.30-15.00)

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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge TRT Balkan Dijital Haber Platformu Yayına Başladı TRT Balkan Dijital Haber Platformu Yayına Başladı
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022 - Son Dakika
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