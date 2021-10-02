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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2021

02.10.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şehir Hastanesi ve Ordu 2. Etap Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak, Karadeniz Bölgesi Gençlik Kolları Başkanları Kampı Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şehir Hastanesi ve Ordu 2. Etap Çevre Yolu şantiyelerinde incelemelerde bulunacak, Karadeniz Bölgesi Gençlik Kolları Başkanları Kampı Programı'na katılacak. Kurtulmuş, Ünye Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ünye Temel Atma ve Açılış Töreni'ne, Fatsa Belediyesi Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, partisinin Ordu İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ordu/09.30-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 8. hafta, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep- Altay, Fenerbahçe- Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor- Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/13.30/Gaziantep/İstanbul/16.00/Rize/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 8. haftası, Beypiliç Boluspor- Denizlispor, Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor- Manisa ve MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/Ankara/19.00)

3- TFF 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları tek maç dışında yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi, Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko- Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Yalova/13.00/Afyonkarahisar/15.30/Denizli/18.00/İstanbul/20.15)

5- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te serbest stil mücadelesiyle devam edilecek. 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 92 kiloda Erhan Yaylacı mindere çıkacak.

(Oslo/11.30)

6- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor-Altekma, C Grubu'nda Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Halkbank-Spor Toto maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/15.30/Ankara/12.00/14.30/İstanbul/12.00/15.00)

***

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Şehir Hastanesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2021 - Son Dakika


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