GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2021

07.05.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2021, System.String[]

İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protestolar ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protestolar ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

(Kudüs)

2- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Sosyal Zirve son gününde devam edecek.

(Porto)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 40. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kasımpaşa, MKE Ankaragücü- Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep, Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor, Göztepe- İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük- Gençlerbirliği ve Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Erzurum/Ankara/Sivas/Kayseri/Rize/Hatay/İzmir/Trabzon/İstanbul/20.30)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 38. ve son hafta maçları yapılacak.

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son haftanın 5 maçı yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 2 maçla başlayacak.

5- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin 2. turunda Türkiye E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

(Maribor/20.00)

6- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesinde erkekler ve kadınlarda maçlara devam edilecek.

(İzmir/09.00)

7- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda grekoromen stilde Enes Başar (67 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo) ve Metehan Başar (87 kilo) mindere çıkacak; 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Buse Tosun'un repesaj, 76 kiloda Yasemin Adar'ın altın madalya mücadelesi vereceği kadınlarda müsabakalar tamamlanacak.

(Sofya/10.00)

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Spor Toto Süper Lig, Doğu Kudüs, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2021 - Son Dakika


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