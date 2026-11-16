Güney Kıbrıs'ta skandal protesto! "Türklere ölüm" sloganlarıyla sınıra yürüdüler - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta skandal protesto! "Türklere ölüm" sloganlarıyla sınıra yürüdüler

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Güney Kıbrıs\'ta skandal protesto! "Türklere ölüm" sloganlarıyla sınıra yürüdüler
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6 yorum
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Güney Kıbrıs\'ta skandal protesto! "Türklere ölüm" sloganlarıyla sınıra yürüdüler
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Güney Kıbrıs'ta KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen gösterilerde Türkiye ve KKTC bayrakları yakıldı, "Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" sloganları atıldı. Aşırı sağcı ELAM partisinin de katıldığı protestolarda bazı gruplar sınır hattına ilerlemeye çalıştı. Öğrencilerin eylemlere katılımına izin verilmesi tepki çekerken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaşananları Türk milletinin onuruna yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs'ta 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü öncesinde protesto gösterileri düzenlendi.

13 Kasım Cuma günü başkent Lefkoşa'nın güney kesimi, Limasol ve Baf'ta gerçekleştirilen yürüyüşlere öğrenci örgütleri ve milliyetçi gruplar katıldı.

Gösterilerde Yunanistan ve Bizans bayrakları taşınırken, bazı protestocular Türkiye ve KKTC bayraklarını ateşe verdi. Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) çevresinden katılımcıların da bulunduğu eylemlerde, Türkleri hedef alan sloganlar atıldı.

"Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" sloganları atan bazı göstericiler, adayı ikiye ayıran sınır hattına doğru ilerlemek istedi. Rum polisi, grupların KKTC sınırına ulaşmasını engelledi.

ÖĞRENCİLERE EYLEME KATILMALARI İÇİN DEVAMSIZLIK İZNİ

Protestoların en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Rum Eğitim Bakanlığının aldığı karar oldu. Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre Eğitim Bakanlığı, gösteriler öncesinde okullara bir genelge göndererek PSEM öğrenci örgütünün etkinliklerine katılan öğrencilerin devamsız sayılmayacağını bildirdi.

Lefkoşa'daki yürüyüşlerden biri PSEM tarafından Kaymaklı bölgesinde, diğeri ise aşırı sağcı Rum öğrenci örgütü EFEN tarafından Özgürlük Meydanı'nda başlatıldı.

PSEM'in Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğu, EFEN'in ise bu çözüm modeline karşı çıktığı biliniyor. Dolayısıyla gösterilere katılan bütün öğrenci gruplarının aynı siyasi görüşü paylaştığı belirtilmiyor.

ÜNAL ÜSTEL'DEN SERT TEPKİ: BU KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 14 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına sert tepki gösterdi.

Üstel, "Bu hadsizliktir! Türk milletinin millî simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır! Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur" ifadelerini kullandı.

Gösterilere öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığını belirten Üstel, gençlerin Türkleri hedef alan sloganlar atmasını eleştirdi.

Üstel, Rum yönetimini gençler arasında Türk karşıtlığını teşvik etmekle suçlayarak okulların düşmanlık üreten merkezlere dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

RUM YÖNETİMİNE SESLENDİ: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Ünal Üstel, Rum liderliğine yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir."

Rum yönetiminin söz konusu politikaya son vermesi gerektiğini belirten Üstel, bayrakları yakan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

KKTC Başbakanı, Kıbrıs Türk halkının haklarını, Türkiye ile bağlarını ve millî simgelerini korumakta kararlı olduklarını da vurguladı.

Okurların en beğendiği yorum

“bizm kıbrıslılarda Türkiye işgalci diyor yazıklar olsun.bakin adamlar Kıbrıs yinandir diyor utanın karaktersizler”

Tüm yorumlar (6)
Güney KıbrısÜnal ÜstelTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Erdal Ozkan Erdal Ozkan:
    bizm kıbrıslılarda Türkiye işgalci diyor yazıklar olsun.bakin adamlar Kıbrıs yinandir diyor utanın karaktersizler 7 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Bizim avludaki de bağırıyor ama boşuna. Havaya gidiyor bağırışları. Duyan ,dinleyen yok 1 0
  • Mesut null Mesut null:
    Bırakın gelsinler. 0 0 Yanıtla
  • gulsadiye759 gulsadiye759:
    Yunan kasinma 0 0 Yanıtla
  • d6f2k8cb8s d6f2k8cb8s:
    hic ders almıyormusunuz 0 0 Yanıtla
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