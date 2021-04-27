Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki - Son Dakika

Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki

27.04.2021 14:06
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GÜNEYDOĞU'daki aşiret reisleri ve kanaat önderleri ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında sözde 'soykırım' açıklamalarına tepki gösterdi.

GÜNEYDOĞU'daki aşiret reisleri ve kanaat önderleri ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında sözde  'soykırım' açıklamalarına tepki gösterdi. Metina Aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der Başkanı Aydın Pirinçcioğlu, Türkiye'ye haksızlık yapıldığını ve bu haksızlığı kabul etmediklerini belirterek, "Geçmişlerine bakılırsa en büyük katliamlar, soykırımlar Avrupa'da Amerika'da yaşanmıştır. Bu durum ülkelere hiçbir fayda sağlamıyor. Bu konu, siyasetçiler yerine tarihçiler ve bilim insanlarının ciddi anlamda tartışması gereken bir konudur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepkiler artarak devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki aşiret reisleri ve kanaat önderleri Biden'in açıklamasına tepki gösterdi. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Muş, Adana, Mersin, İstanbul gibi şehirlerde Türkiye genelinde  1 milyona yakın nüfusuyla dikkati çeken Metina Aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu sözde 'Ermeni soykırımı' meselesinin her yıl gündeme getirilmesinin hem kendilerini hem de ülke genelini üzdüğünü söyledi. Pirinççioğlu, geçmişlerine bakıldığında en büyük katlimaların Avrupa'da ve Amerika'da yaşandığını ifade ederek, "Bu konu, siyasetçiler yerine tarihçiler ve bilim insanlarının ciddi anlamda tartışması gereken bir konudur. Türkiye bunu hak etmiyor. Burada Türkiye'ye yapılan büyük bir haksızlıktır. Bunu kabul etmiyoruz. Aslında bu konu, siyasetçilerin de bir noktada birleşmesi gereken bir olay. Bu durum ülkelere hiçbir fayda sağlamıyor. Sözde 'Ermeni soykırımı' meselesi de hiç tasvip etmediğimiz bir durumdur. Türkiye adına da bizi üzüyor. Bu konuda herkesi sağduyuya çağırıyorum" diye konuştu.

'AYNANIN KARŞISINA GEÇİP KENDİLERİNE BAKMALARI GEREKİYOR' Dernek Kurucu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Esat Güngürür de Biden'ın açıklamasını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, "Aynanın karşısına geçip ilk başta kendilerine bakmaları gerekiyor. Son dönemlerde, hiç fazla uzağa gitmeden, nerede ne kadar soykırım yaptıkları herkes tarafından bilinmektedir. Bütün tarihçiler gelsinler arşivlerimizi açalım hep beraber inceleyelim Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkacaktır" diye konuştu.Derneğin kurucu üyesi Yusuf Durmaz da katliam denildiğinde ilk etapta ABD'nin akla geldiğini kaydederek, şunları söyledi:  "Biz 1990'lı yılları şimdiki gibi hatırlıyoruz. Mesela Irak'ta 1 milyon suçsuz insanın ölümüne sebep oldular. Afganistan'da tek bir yerde 4 bin kişinin öldüğünü hatırlıyorum. Katliamlardan bahsederken kendi tarihlerine baksınlar. Dolayısıyla onun bu açıklaması hiçbir şey ifade etmiyor. Amerika ve Avrupa bize asla dost olmaz. Bizi kullanabilmek için dost görünürler. Baktılar ki bizi kullanamadılar bu sefer bize düşman kesiliyorlar. Bizi parçalamak istiyorlar. Durum bundan ibarettir. Açıklamayı kınıyoruz. Ona iade ediyoruz."

Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki
Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki
Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki
Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki
Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu, Soykırım, Aşiret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'daki aşiretlerden Biden'a tepki - Son Dakika


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