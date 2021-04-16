Güvenlik güçleri Hakkari'de zehir tacirlerine nefes aldırmadı - Son Dakika

İran ve Irak'a sınırı olan Hakkari'de düzenledikleri operasyonlarla huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçleri, yılbaşından bu yana 2 ton 458 kilo uyuşturucu ve 13 ton asetik anhidrit ele geçirerek uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonlarını da kararlılıkla sürdürüyor.

Terör örgütü PKK ile mücadelede gösterdiği başarıyı bu alanda da ortaya koyan polis ve jandarma ekipleri, 1 Ocak 2021'den bu yana kent genelinde yüzlerce başarılı operasyona imza atarak yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik dedektör köpekleriyle en gizli bölmelere yerleştirilen uyuşturucuyu bularak zehir tacirlerinin oyununu bozan güvenlik güçleri, bu operasyonlarla terör örgütünün en büyük finans kaynağına da büyük darbe vurdu.

Son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında ilk sıralarda yer alan kentte, yılbaşından bu yana 2 bin 345 kilogram eroin, 113 kilogram sentetik uyuşturucu ve 6,5 ton eroin üretimine yetecek 13 ton asetik anhidrit ele geçirerek başarısını sürdürdü.

"3 ayda geçen yılın rakamlarını geçtik"

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili Fatih Dörtdoğan, AA muhabirine, kentte terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucunun terörün en büyük finans kaynağı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Dördoğan, "Bölgenin terörle anılmaktan kurtulduğunun farkındayız. Gün geçtikçe daha iyi olacağını düşünüyoruz. Burada yaptığımız her operasyonunun teröre vurulmuş büyük bir darbe olduğunun bilinciyle mücadeleye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu zamana kadar iyi işler çıkardı. Geçen senenin tamamında kendi bölgemizde 1 ton 553 kilo eroin ele geçirirken, bu rakamı bu yılın ilk 3 ayında 1 ton 637 kiloya çıkardık. 6,5 ton eroin üretimine yetecek yaklaşık 13 ton da asit ele geçirildi. 3 ayda geçen yılın rakamlarını geçtik." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile fedakarca çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Dörtdoğan, narkotikle mücadelenin gönül işi olduğunu, ekstra çaba ve özveri istediğini anlattı.

Kentte kutsal bir mücadele verdiklerini dile getiren Dörtdoğan, şunları kaydetti:

"Niyetlerimiz iyi olduktan sonra da neticeler de her zaman iyi olacaktır, buna inanıyoruz. Hakkari 2 ülkeye sınır olmasından dolayı uyuşturucu sevkiyatına müsait bir yer. Uyuşturucu yakalamasında 2020'de de 2019'a göre yüzde 100'lük bir artış vardı. Burada duyduğumuz her bir gramın peşine düşüyoruz. Biliyoruz ki buradan giden uyuşturucu madde dünyanın neresinde olursa olsun birilerini zehirleyecek. Arkadaşlarımız kutsal bir mücadele veriyor. Yeri geldiğinde ailelerini unutabiliyorlar, yeri geldiğinde de bir arabanın içinde 48 saat uykusuz bekleyebiliyorlar. Böyle bir fedakarlıkla mücadeleyi sürdürüyoruz."