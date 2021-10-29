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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi

29.10.2021 22:58
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Vali Erol Ayyıldız ve Eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, TASİGO Otel'de kabul töreni gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Vali Erol Ayyıldız ve Eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, TASİGO Otel'de kabul töreni gerçekleştirdi.

Vali Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız Hanımefendi'nin davetlileri kapıda karşıladığı kabul törenine; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile milli sporcular katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kabul törenine katılanlara teşekkürlerini ileten Vali Ayyıldız, programda yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milletinin hürriyetine, bağımsızlığına pranga vurulamayacağının bir kez daha tescillendiği gün olan Cumhuriyetinin ilanının 98. yılını kutlamanın sevincini, heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. " dedi.

Söz konusu vatan olduğunda Türk Milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını dile getiren Vali Ayyıldız, konuşmasına şu sözleriyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, Milli iradenin tecellisi, Cumhuriyetin ilanıyla sağlanmıştır.

Milletimizin sarsılmaz inancı, devletine bağlılığı, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüzdür. 100'üncü yılına yaklaşırken milletçe Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkarak büyük bir milletin fertleri olarak güzel bir geleceğe hep beraber yürüyecek, Cumhuriyet bilincinin kadim Türk Milleti ile sonsuza denk yaşayacağı adımları atacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı; milli birlik ve beraberlik ile sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeliyiz. Cumhuriyetimizin, istiklal eksenindeki kaderimizde sahip olduğu rolü iyi kavramalıyız. "Kimsesizlerin kimsesi" olan Cumhuriyet; yükseldiği temeller itibarıyla köklü devlet geleneğimizin ve gönül medeniyetimizin devamıdır. Zira bize Cumhuriyet'i kazandıran nesil bu gönül medeniyetinin neferleriydi. Cumhuriyet'imizin kazanımları ile gönül medeniyetimizin yüksek insani değerlerini 2053'lere, 2071'lere taşımak hususunda kararlılığımız sürmektedir.

Sevgisi imandan sayılan vatanımız; bizim dünyadaki cennetimizdir ve ay yıldızlı Türk bayrağımızın gölgesinde herkese yer vardır. Millete, devlete sadakat ekseni üzerinde duran bütün gönüllere kapımız daima açıktır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ederken vaktiyle bu topraklarda ayak izi olan Şeyh Edebali'nin ifade ettiği gibi davamızın esası, sevgidir.

Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalimizin bütün kahramanlarını hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gövdesini hain kurşunlara siper eden 15 Temmuz şehitlerini, terörle mücadelede feda-yı can eden vatan evlatlarımızı rahmetle anıyor; gazilerimize uzun ömürler ve sıhhatli bir yaşam diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. "

Konuşmanın ardından Vali Erol Ayyıldız ve Eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Orgeneral Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti. Daha sonra Vali Erol Ayyıldız ve Eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi

Cumhuriyet, Eskişehir, Milli, Türk, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


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