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Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı - Son Dakika

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı

27.10.2021 17:44
Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Kovid-19 salgının kontrol altına alınmasının ardından iki ülke arasında ticaret hacminin hızla artacağına inandıklarını söyledi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Kovid-19 salgının kontrol altına alınmasının ardından iki ülke arasında ticaret hacminin hızla artacağına inandıklarını söyledi.

Kuşadası ilçesinde Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılına ilişkin bir otelde düzenlenen kutlama programı öncesi gazetecilere açıklama yapan Mannan, bağımsızlık kutlamasının yanı sıra ülkesine özgü farklı tatlardaki çayları da katılımcılara tanıttıklarını söyledi.

Türkiye ile Bangladeş arasında uzun süredir devam eden mükemmel bir ilişki olduğuna dikkati çeken Mannan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her iki ülkede Müslüman toplum, Müslüman nüfus hakim. Zamanında pek çok İslam alimi bu topraklardan Asya'ya gitti ve İslamiyet'i yaydı. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk zamanında ilişkilerimiz gayet iyiydi. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında bizim kadınlarımız mücevherlerini satarak bu savaşa destek verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ilişkilerimiz çok iyi. 2019-2021 yılları arasında da ticarette ciddi bir gelişme var. 1,2 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. Bunun artması için de gerekli desteği alıyoruz Türk hükümetinden."

Türkiye'deki 600 Bangladeşli öğrenciden 45'inin burslu okutulduğunu aktaran Mannan, "Ümit ediyoruz ki yakın zamanda bu burslu öğrenci sayısı daha da fazlalaşacak. Bangladeş dilini Türkiye'de öğretmek için çok yakın zamanda online bir kursumuz da başlayacak." dedi.

Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) sorununa da değinen Mannan, " Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Müslümanlar var. Türk hükümeti bu Müslümanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çok büyük katkıda bulundu. Sadece hükümet değil sivil toplum örgütleri ve Türk halkı da desteklerini hiç esirgemedi. Bunların hepsini çok önemsiyoruz. Sayın Emine Erdoğan da bu olay başladığında Bangladeş'i ziyaret etmişti." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının bitmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok gelişeceğini belirten Mannan, şöyle devam etti:

"Medya, gençlik, iş adamları teknik anlamda pek çok heyetler gidip gelecek. Sadece turizm anlamında değil. Biliyorsunuz Bangladeş hazır giyimde dünyanın ikinci en büyük ihracatçısı. Bunun yanı sıra deri ve deri ürünleri ve bunun gibi pek çok alanda gerçekten çok büyük ihracat potansiyeli var. Salgın kontrol altına alındığında bu iş hacminin çok daha ileriye gideceğine inanıyoruz."

Mannan, Tük halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladığını sözlerine ekledi.

Programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanvekili Emre Fazlılar, Bangladeş İzmir Fahri Konsolos adayı Can Çakmakoğlu ve farklı ülkelerin fahri konsolosları da katıldı.

Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı
Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı Aydın'da kutlandı - Son Dakika
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