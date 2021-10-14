Dünyaca ünlü şefler Gastromasa ile İstanbul'a geliyor - Son Dakika

GASTRONOMİ tutkunlarının heyecanla beklediği 6. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı 7 Kasım 2021'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Konferansta dünyaca ünlü şefler ile The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz katılacak.

Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa tanıtım toplantısı yapıldı. Bu yıl 'Tasarım' temasıyla dünyaca ünlü şeflerin katılacağı etkinlik, 7 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. 6.'sı yapılacak olan etkinlik öncesi Beşiktaş'ta bir otelde basın tanıtımı yapıldı. Gastromasa tanıtım etkinliğine, Gastromasa Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sponsorlar katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

Gastromasa'nın Türk mutfağının dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini söyleyen Gökmen Sözen, "Organizasyona ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika, Portekiz, Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden tanınmış şefler ile The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz katılacak" dedi. Sözen, "Destekçilerimizle aynı vizyonu ve hayali paylaşıyoruz. Bu masadaki herkes Türk Mutfağı ve ürünlerine sahip çıkmak için yola çıktı. Ülkemizin dünyaya ve geleceğe uyum sağlayabilmesi için Şefler ve Gastronomi yazarları yetiştirmesi gerekiyor. Bugün Gastromasa artık hepimizin markası. Ülkemiz için köprü olmaya devam edeceğiz. 7 Kasım'da gerçekleşecek Gastromasa etkinliğimize vatandaşlarımız Biletix üzerinden biletlerini satın alarak katılabilecek" diye konuştu.

"ELİMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR KÜLTÜREL MİRAS VAR"Etkinliğe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "Güçlü ülke tanıtımın sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Akıllı tarım, akıllı gıda bu bir noktaya nereden nereye geldiğimizde daha önceden de sizinle paylaşmıştım. Dünya barışı, gelir eşitsizliğini göstermek için gastronomi çok önemli. Bölgesel yeni nesil aşçılarla yapılması gereken önemli çalışmalar var. Elimizde büyük bir kültürel miras var fakat bunu ekonomiye dönüştüremiyorsunuz. Bu iş tek başına yeme-içme konusu değil. Beraberinde kimlik demektir. Farklılıklar yerellikle başlar. Yerelliği uluslararası alana çevirdiğimiz anda tanıtabiliyoruz. Aslında zenginliğin olduğu yerde gastronomi konuşuluyor. Daha da önemlisi sürdürülebilirlik bizim her yıl bunu yapmamız gerekiyor. Pandemi süreci bize şunu gösterdi ki güvende değilseniz, sağlıklı değilseniz hiçbir şey ifade etmiyor. Antep'te güven var. Üzerimizde öyle bir emanet var ki etrafımız ateş çemberi ama güvenli limanız hem büyük bir köprü hem de büyük emanate sahibiz. Dünyanın doğduğu merkezdeyiz. Mezopotamya göbeğindeyiz. 100 milyon turist geldiği zaman ne terör kalır ne de ekonomik sıkıntı. Zenginlik beraberinde sıkıntıları bitirir. Ne kadar çok insan bize gelirse kültür elçimiz oluyor. Bu bağlamda köprü görevi üstlenen Gastromasa paydaşlarına teşekkür etmek istiyorum" dedi.