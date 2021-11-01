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Gaziantep'te"Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi - Son Dakika

Gaziantep'te"Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi

01.11.2021 22:13
Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nin son gününde "Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında opera ve bale festivalinin son gününde gerçekleştirilen gala konseri vatandaşların yoğun ilgisini gördü. GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın verdiği konserde, "Çökertme", "İzmir'in Kavakları", "Sarı Gelin", "Yemen Türküsü", "Selanik Türküsü" başta olmak üzere sevilen birçok yerli ve yabancı şarkılar söylendi. Solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç'in sahne aldığı konserin sonunda, izleyiciler Türk Bayrakları'nı sallayarak sanatçılarla birlikte "10'uncu Yıl", "Vatan", "Hoş Gelişler Ola", "Dağ Başını Duman Almış" ve diğer marşları okudu, Cumhuriyet Bayramının sevincini yaşadılar.

Konsere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adına Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, Genel Sekreter Sezer Cihan ve Rektör Arif Özaydın'a teşekkür plaketi verdi.

CİHAN: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK SANATA VE SANATÇIYA DESTEK VERMEYE, ETKİNLİKLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Genel Sekreter Cihan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün bu konser çok anlamlı bir günde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. 2 yıl sonra Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Bu senenin Gaziantep için ayrı bir önemi var çünkü Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü. Sanatçılarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Özaydın ise anlamlı günler arasında Cumhuriyet Bayramı'nın en önemlilerinden biri olduğunu vurguladı, sanatçıları cumhuriyet için ne kadar önemli olduğunu aktardı.

Cumhuriyet, Gaziantep, Opera, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'te'Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te"Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri" verildi - Son Dakika
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