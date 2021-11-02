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GÜNDEM / 2 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 2 Kasım 2021

02.11.2021 08:57
GÜNDEM / 2 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.45/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir- Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Akşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Arasta Çarşısı'nda esnafla buluşacak. Beyşehir'de Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Konya/10.00/11.00/11.30/12.00/15.00/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26), üçüncü gününde devam edecek.

(Glasgow) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Sporting Lizbon'la oynayacakları maça ilişkin Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Lizbon/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda, Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda, Beşiktaş Icrypex, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in BK Tromso takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tromso/21.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Yüzme, Binicilik, Okul Sporları ve Briç federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı)

6- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kulüpler Birliği Vakfı, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ihracatı ile ithalatı arasındaki makas hızla kapanıyor

İhracatın ithalatı karşılama oranı ekimde yüzde 93,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefi gerçekleşecek. Belki 100'üncü yılda bu hedef yakalanacak. Bizim hedefimiz 2026'da 300 milyar dolar ihracat"

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

2- Helal Expo 25'ten fazla ülkeden katılımcıyı ağırlayacak

"7'nci Dünya Helal Zirvesi" ve "8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu 25-28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

Fuar, başta gıda olmak üzere, kozmetik, finans ve turizmin aralarında olduğu birçok sektörden temsilcilerin yanı sıra lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi alanlardan da kuruluşlara ev sahipliği yapacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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