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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu

10.10.2021 03:30

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Siirt'te yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviklerle açılacak olan bir fabrikaya gittik. Bir çinko fabrikası. Türk- Katar Yatırım Ortaklığıyla gerçekleşmiş. Türkiye 250 bin ton çinko tüketiyor ve bunun tamamını ithal olarak alıyor. Huzur şehri Siirt'te terörün üzerinden geçtiği, terörü tasfiye eden, bu şehir Siirt'te yatırımcılarımız geldiler. Orada 110 milyon dolarlık bir yatırımı birinci etapta gerçekleştirdiler. Bitmedi. 30 bin ton, iki ay sonra, 50 bin ton, bir yıl sonra 90 bin ton, inşallah üç yıl, dört yıl içerisinde de Türkiye'nin artık bir daha çinko ithal etmesine gerek kalmadan hem cari açığımıza pozitif yönde bir etki sağlayacak 250 bin ton çinkoyu orada üretecek ve aynı zamanda da onun yanında kurşun izabe tesisinde gerçekleştirecek bir yatırımla hem istihdamla hem Siirt'e bir katkıyla hem de Türkiye'ye bir katkıyla beraber çok önemli bir yatırımın altına imza atacak. Şimdi söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız bugün 26 fabrika açmış. Bir önemli. Tesisin altına imza atmış. Siirt'te fabrikalar açılıyor. Mardin'de fabrikalar açılıyor. Organize sanayi bölgeleri yetmiyor. Ben 'Oh' demeyeyim de kim 'Oh' desin" dedi.

Bakan Soylu, "2023'te, 28 Şubatı yeniden yeneceğiz, 2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz. 2023'te 17-25 Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de  FETÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz ve 15 Temmuz hainlerini yeneceğiz.  Bizimler beraber kimler var bizimler beraber ezani muhabbeti ile gökleri buluşturan Ayasofya var. Bizimle beraber Terör örgütüne evladını kaptırmış kimsenin sahip çıkmadığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın elini uzattığı

'Yalnız değilsiniz' dediği ve onların inadı ile terör örgütünü çökertmeye çalışan Diyarbakır Anneleri var" diye konuştu.


- İstanbul
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu

Süleyman Soylu, Başakşehir, Bahçeşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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