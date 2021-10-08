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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

08.10.2021 00:36
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesine ilişkin Valilikte bir toplantı yapıldığını belirterek, "Toplantının sonucu bana iletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesine ilişkin Valilikte bir toplantı yapıldığını belirterek, "Toplantının sonucu bana iletildi. Toplantının sonucu gereği İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın beni arayacağı iletildi. Nezaketen Valimiz beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum." dedi.

İmamoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, eski çalışma arkadaşları İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı ile Aralık 2020'de hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in ailelerini ve kabirlerini ziyaret etmek için Trabzon'a geldiğini söyledi.

Üç dönem Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Canlı'nın, Trabzon'a da bürokraside hizmeti geçmiş değerli bir insan olduğunu belirten İmamoğlu, onun anısını yaşatacak güzel bir eser bırakmak için Canlı adına Milli Eğitim Bakanlığına ait olacak Bilim Sanat Merkezi'ni Gümüşhane'ye kazandıracaklarını söyledi.

Trabzon'da bulunmaktan gurur ve heyecan duyduğunu ifade eden İmamoğlu, yaşamında ve karakterinde, Trabzon'un denizinden, havasından, insanlarının enerjisinden beslendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığıyla ilgili bir soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Tabi ki siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Burada bizim elbette duyduğumuz, dinlediğimiz iki kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı, benim genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi de ittifak sürecinde özel bir rol üstlenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar ve tabi ki onların 'dostlarım' diye tarifledikleri, mümkün olduğu kadar bileşeniyle kuvvetlenecek bir süreç olgunlaşmalı."

Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, "Değişimde yarın kimin ne rolde olacağının önemi yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır. O bakımdan iki lokomotif siyasi parti, ben inanıyorum ki görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizim de şu an tanımlı bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti, Avrupa'nın en güzel kenti olan İstanbul'a hizmet etmek. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım. Duyurulur; Trabzon'un yetiştirdiği ilk İstanbul Belediye Başkanıyım." ifadelerini kullandı.

"Nezaketen Valimiz beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum"

İBB'nin mahkeme kararıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesine ilişkin soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, süreci anbean takip ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili dün Valilikte görüşmeler yapıldığını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yüz yüze bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde hukukun masada görüşülmesi gerektiği fikrine karar verdik. Hukukun görüşülmesi adına benim temsilcilerimle, görevlendirilen vali yardımcısı ve valilik temsilcileri toplantı yaptılar. Toplantının sonucu bana iletildi. Toplantının sonucu gereği İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın beni arayacağı iletildi. Nezaketen Valimiz beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum. Valimizin vereceği karar ya da beni arayacağı mesajından sonra gerekirse kamuoyunu bilgilendiririm, gerekirse bilgilendirmeme gerek kalmaz. Bu yönüyle şu an beklemedeyim. Bugün Valimizin istediği bir biçimde hukuken masanın kurulması noktasında biz üzerimize düşeni yaptık. Görüşüldü, karar noktasında teklif ve bir olgunlaşma yapıldı. Kendilerinin kararını veya bana ileteceği bir mesaj bekliyorum."

"Siz Olimpiakos kulüp başkanının sözüne değer mi verdiniz ki ben vereyim?"

???????İmamoğlu, Yunanistan'ın futbol kulüplerinden Olimpiakos'un başkanı Vangelis Marinakis'in, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla ilgili soru üzerine de "Siz Olimpiakos kulüp başkanının sözüne değer mi verdiniz ki ben vereyim? Niye vereyim yani. Değersiz cümlelere biz cevap vermeye kalksak benim Türkiye'de her gün bine yakın değersiz cümleye ve değersiz insan uygulamasına cevap vermem lazım. Mesela dün İstanbul'da olanlarla ilgili yüz tane cümle kurmam gerekirdi basına. Bazı değersiz işlere cevap vermemek en önemli cevaptır. İnanın bunun; yanlış anlamayın, siz değerli bir gazetecisiniz, yanlış anlamayın lütfen; sorusu bile çok gerekli değil. Belli ki bunu birileri kaşımış ki siz de sorma ihtiyacı hissettiniz, ben öyle düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, İBB'nin Ankara'daki ofisinin 30 yıldır var olduğunu, göreve geldikten sonra ofisin yenilenmesi ve modernize edilmesi için çalışma yaptıklarını ifade ederek, ofisin kapsamını genişlettiklerini ve çalışanların görev tanımını belirlediklerini, İstanbul'da görev yapan gazeteci Şükrü Küçükşahin'i de ofiste görevlendirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için İBB olarak çalışma yaptıklarını ancak hükümetin kendilerine engel olduğunu öne süren İmamoğlu, "Bu iş çözülecek, göreceksiniz, bu iş çözülecek. İstanbul'da, dünyanın metropolleri arasında, kişi başı en az taksi düşen sayıya sahibiz. Bunun derhal düzeltilmesi ve düzelmesi lazım. Belki de en kalitesiz taksi hizmetlerinden biri İstanbul'da var. Bunun düzelmesi için hem sayı artışına hem hizmet düzeni oluşturulmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Kanal İstanbul projesinin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili düşünceleri soruların İmamoğlu, projenin hiçbir bilimsel ve akli tarafı olmadığını, milletin ferasetinin Kanal İstanbul projesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

"Benim kurduğum ya da kuracağım hiçbir ilişkinin siyasi karşılığı yoktur"

İmamoğlu, bir gazetecinin "HDP ile özellikle çok sıcak ilişkileriniz var. Bunu takip edebiliyoruz. Ancak Trabzon'un HDP ile ilişkileri hiç öyle sıcak değil. Türkiye'de teşkilat kuramadığı illerden biri de Trabzon. Bu ilişkinizi Trabzon sosyoloji ile nasıl bağdaştırabiliyorsunuz ya da nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yanlış anlamayın, sıcak diye tariflediğiniz için, kurduğum ya da kuracağım her ilişkinin derecesini ben planlarım. İnsani bir ilişki niçin size sıcak geldi, onu bilemem. Ancak şunu söyleyeyim; kurduğum ya da kuracağım kurumsal ilişkilerin tek şartı vardır; vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, bayrağımızın dimdik ayakta duruşu, 84 milyon insanımızın tek bir tanesinin bile hukuksuzluğa uğramayacağı bir ülke var etme konusuna katkı sunmakla alakalıdır. Benim kurduğum ya da kuracağım hiçbir ilişkinin siyasi karşılığı yoktur. Bugün burada bulunuşumun da yoktur. Bugüne kadar popülizmle siyaset yapmadım. Allah da nasip etmesin. Benim şu anda kanunen ülkenin siyasi partisi olan ve ülkenin kanunları gereği TBMM'yi dahi yöneten bireyi olan bir siyasi parti ile yaptığım makul siyasi görüşmelerin, Trabzon kentinde de vatanını seven, en az benim gibi vatanını, milletini, bayrağını seven, milli duyguları olan bu güzel kentin bu güzel insanlarının garibine gitmeyeceğini düşünüyorum."

İBB Başkanı olduktan sonra Trabzonspor Kulübü'nden herhangi bir ziyaret talebi gelmediğini kaydeden İmamoğlu, ayrıca Trabzonspor'un 2022 yılında yapılması planlanan kongresi için de aday destekleme konusunda herhangi bir dahlinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Trabzon'un büyüdüğünü ve geliştiğini ancak güzelleşmediğini savunan İmamoğlu, kentte imar yozlaşması olduğunu, Trabzon'un güzelleştirilmesi için proje ve diğer çalışmalara katkı yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu, basın toplantısının ardından partililerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İmamoğlu, İstanbul, Trabzon, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Trabzon'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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