İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu belirlenen tamamı yabancı uyruklu olan örgüt üyelerine yönelik sabah saatlerinde Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda 18 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı. Operasyon anı kameralara yansırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.