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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 21:43
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul töreni, fener alaylı yürüyüş ve Sıla konseri gerçekleştirildi.

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul töreni, fener alaylı yürüyüş ve Sıla konseri gerçekleştirildi.

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Balçova Termal Otel'de kabul töreni gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden güçlere karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini hatırlatarak, tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlıkla bir savaştan daha zaferle çıkılıp cumhuriyetin kurulduğunu anımsattı.

Gelecek nesillere cumhuriyeti en ileri seviyeye ulaşmış şekilde teslim edeceklerini aktaran Köşger, "Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde belirttiği gibi 'İlelebet ve payidar kalacaktır'. Dünya tarihinde bir devletin küllerinden doğmasına en bariz örnek şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. 'Yok oldu, tarih sahnesinden silindi' denen bu millet güncel söylemle 'Biz Türkler bitti demeden bitmez.' anlayışını cihana kabul ettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kabul törenine, kent protokolü ve çok sayıda davetli eşleriyle birlikte katıldı.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kutlamalar kapsamında Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasında fener alaylı yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle belediye bandosu eşliğinde yürüyüş yapıp marşlar söyledi. Vatandaşlar 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını da Gündoğdu Meydanı'na kadar taşıdı.

Şarkıcı Sıla'nın verdiği konserde de vatandaşlar gönüllerince eğlenip, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet, İzmir, Türk, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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