İzmir'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! ( 15.10.2021 11: 00 - 16.10.2021 03: 00 ) - Son Dakika

Tarih: 14 Ekim 2021 Saat: 13. 30 Uyarı No: 433-1_İZM METEOROLOJİK UYARI İzmir'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve batı ilçelerinde ( Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı 15. 10. 2021 11: 00 - 16. 10. 2021 03: 00 TSİ Yağış Şiddeti Sınıflandırması (12 saatte) Hafif Yağış 1-5 kg/m² Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Şiddetli Yağış 76-100 kg/m² Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi