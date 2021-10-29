Kızılay gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret edecek - Son Dakika

Kızılay gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret edecek

Türk Kızılay Kırklareli Şubesi genç gönüllüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Son Dakika

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum

Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok

Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak