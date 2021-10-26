Üye Girişi
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika

MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

26.10.2021 08:20

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. 24 Haziran seçimlerine işaret eden İnce "CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde yüzde 30 barajını aştırdım. Aştırdığım için özür dilerim. 8 puan fazla almaktı benim suçum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İnce'ye, Memleket Partisi Bursa İl Başkanı Güner Aklan, Yıldırım İlçe Başkanı Mesut Şahin ve çok sayıda partili eşlik etti. Hal esnafıyla bir araya gelen İnce, daha sonra gittiği Beşevler Sanayi Sitesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Oditoryumu'nda basın toplantısı düzenleyen İnce, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. AK Parti iktidarının ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini söyleyen İnce, muhalefete de yüklendi.

'YÜREĞİNİZ VARSA PARTİ TÜZÜKLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN'

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi isteyen muhalefetin halka yalan söylediğini iddia ederek Millet İttifakı'nı eleştiren İnce "Muhalefet, Türkiye'de ne istiyor? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Bu başkanlık sistemi; ucube bir sistem. Doğru bir sistem değil. Bunu biz de istemiyoruz. Yasama, yürütme, yargı tek kişinin elinde. Bu doğru değil. Peki, parlamenter sistemi isteyen muhalefet millete yalan söylüyor. Ey aziz milletim, bu muhalefet size yalan söylüyor. Partilerinde şu anda başkanlık sistemi var. Türkiye'de biz hariç bütün partilerde başkanlık sistemi var. Ama millete, Türkiye'yi yönetirken 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istiyoruz? diyorlar. Siz madem parlamenter sistem istiyorsunuz, madem bu kadar demokrasi aşığısınız, neden kendi tüzüğünüzü değiştirmiyorsunuz? Anayasayı değiştirmeyi bırakın. Hadi gelin, yüreğiniz varsa partiler, tüzüklerini değiştirsin. Tüzüğünüze 'genel başkanları üyeler seçer', 'milletvekillerini, üyeler belirler' diye yazsanıza. Onların derdi parlamenter sistemi güçlendirmek değil, kendilerini güçlendirmek. Önceden milletvekilleri, belediye başkanlarını belirlerdi; şimdi belediye başkanları milletvekillerini belirliyor. Olacak iş değil. Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek istiyorsak, hiç telaşe gerek yok. Yüreğiniz varsa, gelin tüzüğünüzü değiştirin, oradan başlayın" dedi.

'İTTİFAK İŞİ TÜRKİYE'DE ABARTILDI'

Gazetecilerin, 'Herhangi bir seçim ittifakında yer alacak mısınız?' sorusuna cevap veren İnce, "Bu sistemden önce 'Türkiye'yi koalisyonlara mahkum etmeyeceğiz' diyerek yola çıktılar. Önceden Türkiye'de koalisyonlar seçimden sonra kurulurdu, şimdi seçimden önce kuruluyor. Bu ittifak işi, Türkiye'de abartıldı. Ortada seçim filan yokken ittifak olmaz. Her parti, kendi işine bakmalı. Seçimde yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyoruz. Yola böyle çıkıyoruz. Dostlar filan yok, ne dostu? Dostlar, 85 milyon vatandaşımızdır. Ama bir siyasi partiyiz. Önce kendi gücüne güveneceksiniz" ifadelerini kullandı.

'CHP'DE BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEDİM'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin oy oranını yüzde 8 artırdığı halde parti yetkililerinden beklenen desteği görmediğini belirten İnce, şunları söyledi:

"CHP'de büyük bir suç işledim. O yüzden beni istemediler. Hatta gitmemden mutlu oldular. O lafları ettim, doğrudur. Ziraat Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de olmaz. Sözüm söz; onları söyledim. Beni çok seviyorlardı, 24 Haziran akşamından itibaren beni sevmediler ve partiden gitmem için her şeyi yaptılar. 24 Haziran'da bir seçim oldu. Seçim bitti, 56 gün sonra değerlendirme toplantısı yapıldı. Beni çağırmadılar. Assolist benim, siz ne toplantısı yapıyorsunuz? Seçimi ben yaptım, toplantıyı onlar yaptı. Utanmadınız mı o toplantıyı yapmaya? Yazıklar olsun size. Seçimi yaşadım. Kortizonlu iğneleri, ben yedim. Benim sesim kısıldı, ben yenildim. Siz aday olamadınız. Suçum neydi biliyor musunuz? CHP tabanından özür diliyorum. 41 yıl sonra seçimde yüzde 30 barajını aştırdım. Aştırdığım için özür dilerim. 8 puan fazla almaktı benim suçum."

Buradaki açıklamalarının ardından Bursaspor yönetimini de ziyaret eden İnce, daha sonra Memleket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı açılışını yaptı.

MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 07:48 Yeni vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Canlı yayında büyük kavga! İki yorumcu birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu 07:37 Canlı yayında büyük kavga! İki yorumcu birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz 07:34 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz
Kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı 03:06 Kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Doğu Perinçek, 00:15 Doğu Perinçek, "Bu bir tuzak" deyip büyükelçilerin açıklamasını yorumladı: Geri adım atmadılar
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü 23:17 Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız 20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Yunanistan'da polis hırsızlık yapan bir genci öldürdü! Halk sokaklara döküldü Yunanistan'da polis hırsızlık yapan bir genci öldürdü! Halk sokaklara döküldü         
07:49
Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi? Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına güldüren yorum: Hesabın mı hacklendi?         
07:41
Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki         
07:36
Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını yenilediler         
07:33
Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı         
00:50
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan göreve devam etmek istemiyor KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan göreve devam etmek istemiyor         
00:20
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 08:28:09. #1.11#
SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement