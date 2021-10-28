OSMANLI OCAKLARI, KAYA ALP'İN MEZARINDAN ALDIKLARI TOPRAĞI ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE GETİRDİ - Son Dakika

OSMANLI Ocakları tarafından Konya'nın Kulu ilçesindeki Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin atası Kaya Alp'in mezarından alınan toprak, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'ne getirildi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canbolat, toprağı yetkililere teslim ettikten sonra türbede dua etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Kadir Canpolat ve beraberindeki heyet, dün Konya'nın Kulu ilçesindeki Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin atası Kaya Alp'in mezarından alınan toprağı, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne getirdi. Türbe girişinde Eskişehir Mehteran takımı gösteri sunarken, Başkan Canpolat yetkililere toprağı teslim edip, türbede dua etti.

Başkan Canpolat ve beraberindekiler, türbe ziyaretinin ardından mehter takımı ile birlikte Söğüt Spor Salonu'na yürüyerek, Osmanlı Ocakları'nın düzenlediği 'Devlet-i Ebed, Müddet Cumhuriyet Yürüyüşü Tarih ve Kültür Sanat Etkinleri' kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, dünyanın yeniden Osmanlı medeniyetine muhtaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir çadırda kurulan kültürü yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Kaya Alp'in mezarından bugün Ertuğrul Gazi dedemizin mezarına bir toprak getirdik. Bu toprak tabi ki bütün Osmanlı torunları, Türk dünyası, İslam alemi, hatta insanlık adına nefes alıp veren kim varsa önem arz ediyor. Çünkü dünya yeniden Osmanlı medeniyetine muhtaçtır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Osmanlı medeniyeti barışı tesis etmiştir. Birliği, bütünlüğü, kardeşliği her ölçülerde değerlendirmiş ve dünyaya adaleti getirmiştir. Biz ilk defa bir proje yapıyoruz. 15-16 yıldır bir teşkilat ilk defa devlet kademesiyle ortaklaşa bir proje yaptı. Kültür Bakanlığı'ndan teklif gelince tabi ki bunu reddedemedik. Söz konusu medeniyete hizmet etmekse biz canımızla, malımızla, tüm varlığımızla bu davanın, projeleri içerisinde yer alacağız."

Etkinlik, konuşmaların ardından Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği defileyle sona erdi.