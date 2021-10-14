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PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI - Son Dakika

PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI

14.10.2021 20:48

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapımı yüzde 99 tamamlanan Pamukluk Barajı'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla ilk su tutma işlemi başladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapımı yüzde 99 tamamlanan Pamukluk Barajı'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla ilk su tutma işlemi başladı. 25 bin futbol sahasını sulayacak büyüklükteki tesis, yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi ile 1 milyon 700 bin kişinin 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde Tarsus'a geldi. Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma programına katılan Bakan Pakdemirli'ye, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz eşlik etti.

Pamukluk Barajı'nı havadan inceleyip, ardından su tutma programına katılan Bakan Pakdemirli, vinç kumandası aracılığıyla beton bloğu indirdi. Su verilmesinin ardından dualar okundu. Daha sonra konuşan Bakan Pakdemirli, Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma işlemini hep birlikte sizlerin huzurunda biraz önce gerçekleştirdik. Pamukluk Barajı, bölgede hasretle beklenen bir proje. Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye'nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam bir harcamayı kapsayan büyük bir projedir dedi.

'180 BİN DEKAR ALAN SULANACAK'

Barajın yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Barajla içme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek, yani aşağı yukarı kurulu kapasitesi 18 megavatlık bir kurulu kapasiteye sahip. Bölgeye tarım alanında çok büyük faydası olacak barajımız, önemli bir alanı sulamakla beraber bu alanın da kabaca büyüklüğünü şöyle ifade edebilirim; 25 bin futbol sahasını suluyor olacak ve sulamanın da tabii ki 160 bin dekarı içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada da mümkün mertebe bütçe imkanları doğrultusunda da arkadaşlarımıza da sulama faydasının bir an evvel hayata geçmesi için de gerekli talimatları verdim diye konuştu.

'YILLIK 500 MİLYON EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'

Pakdemirli, barajın ekonomiye katkısının yıllık 500 milyon lira olacağını belirterek, şunları kaydetti

Bu baraj yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı, yani şöyle söyleyeyim; dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken yarın ve bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa, Akdeniz coğrafyası, ikliminin de verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak. Sera yetiştiriciliğinden tutun tropik bitkilere, avokadosuna kadar muzuna kadar her şeyi yetiştirmek artık mümkün olacak. Tarımsal üretimde büyük artış ve büyük bereket yaşanacak.

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından programlarını sürdürmek üzere Silifke ilçesine geçti.

PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI
PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI
PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI
PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI

Bekir Pakdemirli, Futbol, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PAMUKLUK BARAJI'NDA SU TUTMA İŞLEMİ BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN KATILIMIYLA BAŞLADI - Son Dakika
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