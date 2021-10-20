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Son dakika haber... Bu yılın 9 aylık dönemindeki trafik kazalarında 1797 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Bu yılın 9 aylık dönemindeki trafik kazalarında 1797 kişi öldü

20.10.2021 11:02
Son dakika haber... Bu yılın 9 aylık dönemindeki trafik kazalarında 1797 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Türkiye genelinde 2021'in 9 ayında meydana gelen 308 bin 955 trafik kazasında, 1797 kişi hayatını kaybetti, 202 bin 501 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 2021'in 9 ayında meydana gelen 308 bin 955 trafik kazasında, 1797 kişi hayatını kaybetti, 202 bin 501 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'in 9 aylık döneminde 242 bin 105'i yerleşim alanında, 66 bin 850'si yerleşim alanı dışında olmak üzere 308 bin 955 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1492'si ölüm, 134 bin 421'i yaralanma, 173 bin 42'si ise maddi hasarla sonuçlandı.

Kazalarda 1797 kişi hayatını kaybetti, 202 bin 501 kişi de yaralandı. Kazalar en çok 6 bin 404'ü yandan çarpma, 3 bin 137'si yayaya çarpma, 2 bin 286'sı yoldan çıkma, 2 bin 352'si arkadan çarpma ve 2 bin 244'ü takla atma şeklinde gerçekleşti.

Ölümlü veya yaralamalı kazaların 8 bin 366'sına tek, 10 bin 37'sine iki ve 1180 kazaya ise çok sayıda araç karıştı. Ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan kazalar, en fazla sürücü, yaya, yolcu ve araç kusuru nedeniyle meydana geldi.

Sürücü kusurları arasında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama, kavşak, geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak yer aldı.

En çok kaza İstanbul'da

Bu yılın 9 aylık döneminde en çok ölümlü ya da yaralamalı kaza İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 15 bin 458 ölümlü ya da yaralamalı kaza meydana geldi. Sıralamada İstanbul'u 8 bin 729 ile Ankara, 8 bin 372 kaza ile İzmir takip etti. 75 kişinin öldüğü İstanbul'daki kazalardan 19 bin 418 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Ankara'da, 84 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 397 kişi yaralandı. İzmir'de ise 90 kişi öldü, 11 bin 156 kişi yaralandı.

Antalya ilk sırada

Aynı dönemde meydana gelen ölümlü ya da yaralamalı kazalarda en çok hayatını kaybedenlerin illere göre dağılımında 98 kişi ile Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 90 kişi ile İzmir ve Konya takip etti.

En az kaza Ardahan'da

En az trafik kazası Ardahan'da yaşandı. Ardahan'da bu dönemde 110 kaza meydana geldi. Kazalarda ölen olmazken, 213 kişi yaralandı.

Yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 milyon 838 bin 997 ceza kesildi.

Kesilen cezaların 3 bin 513'ü yayalara, 12 bin 842'si yolculara, 2 milyon 718 bin 805'i sürücülere, 11 milyon 103 bin 837'si araç plakalarına uygulandı.

994 bin 786 araç trafikten men edildi

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 116 bin 630 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

100 ceza puanını dolduran sürücü sayısı 5 bin 43 olurken, 594 sürücü de 5 kez hız limitini aştı.

Ayrıca, 994 bin 786 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bu yılın 9 aylık dönemindeki trafik kazalarında 1797 kişi öldü - Son Dakika


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