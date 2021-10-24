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Türk gözlemciler, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Türk gözlemciler, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü

24.10.2021 17:46
Türk gözlemciler, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü

Özbekistan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere Taşkent'te bulunan Türk gözlemciler heyeti, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ile bir araya geldi.

Özbekistan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere Taşkent'te bulunan Türk gözlemciler heyeti, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver'den oluşan Türk gözlemciler heyeti, Nizamhocayev ile görüştü.

Görüşmede, Nizamhocayev, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak dil, din, tarih ve gelenek-göreneklere sahip kardeş ülkeler olduğunu kaydederek, iki ülkeyi sadece sınırların ayırdığını belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için tüm imkanların olduğunu ve bu ilişkilerin iyileşmesinin iki ülke halklarının yanı sıra bölge ülkeleri için de önemli olduğunu vurgulayan Nizamhocayev, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Mesten de çok köklü geçmişe sahip Özbek ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, bu ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğine dikkati çekti. Mesten, Türklerin ata yurdu olarak gördüğü Özbekistan'daki seçimlerin Özbek halkına hayırlı olmasını diledi.

Ayrım ise kardeş Özbekistan'da düzenlenen seçimleri gözlemci olarak izlemelerinin kendileri için onur verici olduğunu kaydederek, seçimlerin Özbekistan'a ve Özbek halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmenin ardından Türk basınına seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesten, ziyaret ettiği 8 sandıkta seçmenlerin yüksek katılımını ve seçimlerin düzenli şekilde yapılmakta olduğunu gördüğünü belirtti.

Ayrım da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde seçim yapmanın çok zor olduğuna dikkati çekerek, salgına rağmen ülkedeki seçimlerin çok iyi organize edildiğini kaydetti. Ayrım, ülkedeki gençler ve yaşlıların da seçimlere büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediğini ifade etti.

Türk gözlemciler

Türk gözlemcilerden Özbekistan'ın Antalya Fahri Konsolosu Barış Gökçe, ziyaret ettikleri sandıkta Türk basınına yaptığı açıklamada, 10'a yakın seçim sandığındaki oy kullanma işlemini gözlemlediğini kaydederek, Özbek tarafının bu seçimlere hijyen kurallarına uygun olarak çok iyi hazırlık yaptığını gördüklerini anlattı.

Seçime katılım oranının da çok üst düzeyde olduğunu dile getiren Gökçe, bunun da insanların devletine duyduğu inancı gösterdiğini ifade etti.

Türk gözlemcilerden Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da sandığa gelen Özbek vatandaşların güler yüzle oy kullandıklarını kaydederek, bu seçimlerin çok açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını aktardı.

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Özbek, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk gözlemciler, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk gözlemciler, Özbekistan'da Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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