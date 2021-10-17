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İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek

17.10.2021 14:55
İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da 'Köklü Geçmiş¸, Güçlü Gelecek' temasıyla, 3 gün sürecek 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da 'Köklü Geçmiş¸, Güçlü Gelecek' temasıyla, 3 gün sürecek 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek. Forumda, bağımsızlığının 30'uncu yılının kutlayan Türk Cumhuriyetleri adına özel bir oturum da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak bir konuşma yapacak.

350 FAZLA DAVETLİ KATILACAKCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de birer konuşma gerçekleştirecek. Foruma, Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ve iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere 350'nin üzerinde davetli katılacak.DEZENFORMASYONLA ORTAK MÜCADELEForumda Türk dünyasında medya, dizi ve film sektöründe geliştirebilecek iş birlikleri ile sosyal medya ve dezenformasyonla ortak mücadele konuları ele alınacak. Türk dünyası birliğinin geçmişine, ortak dil ve kültürüne vurgu yapılacak forum kapsamında düzenlenecek 'Türk Dünyasının Yeni Uluğ Bey'leri, Ali Şir Nevai'leri, Ahmet Yesevi'leri' çalıştayı ve 'Geleceği Birlikte Kurgulamak' panelinde, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin aktarılması ve ortak vizyon farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.KARABAĞ ZAFERİ DE ANLATILACAK'Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ' başlığıyla düzenlenecek oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışmanın her süreçte, tüm Türk dünyası ülkeleriyle sergilenmesinin önemi vurgulanacak ve ilişkileri tüm alanlarda daha ileri boyutlara taşıyacak adımlar masaya yatırılacak. Forumda, bağımsızlığının 30'uncu yılının kutlayan Türk Cumhuriyetleri adına özel bir oturum da düzenlenecek. 3 gün sürecek program boyunca TRT World, TRT Avaz, teknoloji, etnospor stantları katılımcıların ziyaretine açık olacak. Katılımcılar için TRT dizi platosu gezisi, Boğaz turu, Ayasofya ziyareti ve konser gibi etkinlikler de düzenlenecek.'BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 2019 yılında gerçekleştirilen Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde uluslararası bir medya forumu düzenlenmesinin de aksiyon planına dahil edildiği söyledi. Bakü'de 9-11 Nisan 2021 tarihinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'nda da Türkiye'de bir Medya Forumu düzenlenmesi kararı alındığını hatırlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu foruma İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.'MEDYA, İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Altun, Türk Konseyi üyeleriyle ortak akıl ve vizyon çerçevesinde geleceği hep birlikte inşa etme arzusunda olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve diğer üye ülke liderlerinin öncülüğünde, etkin iş birliği ve güçlü dayanışma içinde ilişkileri bütün alanlarda çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. Türk dünyasındaki iş birliğini geliştirmede medyanın çok önemli bir araç olduğunu vurgulayan Altun, bu kapsamda Türk dünyası gençleri arasındaki birlik bilincinin pekiştirilmesini sağlayacak çalışmalar ortaya koymanın önemine işaret etti.


Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Türk Konseyi Medya Forumu' düzenlenecek - Son Dakika
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