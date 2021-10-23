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Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı

23.10.2021 11:51
Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı

Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev başkanlığında gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu kapsamında Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, iki ülkenin medya ve iletişim alandaki kurumlarının yetkililerinden oluşan heyetler katıldı. Toplantıda 'iki devlet, tek millet ve ortak medya' düsturu çerçevesinde iki ülkenin dostane ilişkilerinin iletişim alanında da geliştirilmesi hedefiyle, geleneksel medya, dijital medya, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarındaki iş birliğinin ve eş güdümün artırılması ve dezenformasyona karşı ortak mücadele edilmesi gibi konular ele alındı. Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun kurumsal yapılanmasına ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, platform kapsamında 'kamu diplomasisi', 'uluslararası medya', 'stratejik iletişim', 'eğitim', 'mevzuat ve regülasyon', 'dijitalleşme ve uluslararasılaşma' komitelerinin kurulması kararı alındı.

'İLİŞKİLERİMİZ MEDYA VE İLETİŞİM ALANINDA DA KURUMSALLAŞIYOR' Fahrettin Altun, 10 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nezaretinde imzalanan 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile resmiyet kazanan Ortak Medya Platformu'nun, iki ülke arasında son yıllarda daha da gelişen ilişkilerin medya ve iletişim alanında kurumsallaşması anlamında çok değerli bir adım olduğunu söyledi. Karabağ'ın kurtarılması sürecinde yalnızca askeri ve siyasi anlamda değil, iletişim ve medya alanında da sağlanan yakın iş birliği neticesinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirten Altun, "Medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında, yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu alanlardaki deneyimlerin paylaşılması, imkanların değerlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliği içerisindeyiz" dedi.'GÜÇLÜ PERSPEKTİF, DİNAMİK YAPILANMA' Altun, iki ülkenin liderlerinin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Ortak Medya Platformu çatısı altında güçlü bir perspektif ve dinamik bir yapılanma ile hem Türkiye ve Azerbaycan halklarına hem de uluslararası topluma yönelik ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını bildirdi. Altun, platform çerçevesinde oluşturulan 6 komitenin, iki ülkenin medya ve iletişim alanında gerçekleştireceği ortak çalışma ve projelerin etkinliği ve sürekliliği bakımından kritik işlevleri olacağını vurguladı. Sadece haber alanında değil aynı zamanda sinema, dizi sektörü başta olmak üzere popüler kültür alanında da ortak projeler yapacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:  "Ülkelerimize karşı yoğun dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle karşı karşıya kaldığımız bir dönemde is¸ birliği halinde olmamız ve koordineli çalışmamız her zamankinden çok daha elzemdir. Bu ortak adımlarla, gelecek nesillere iki devletin gücünü göstereceğimiz işler yapacağız. Aynı zamanda kısa, orta, uzun vadeli stratejik iletişim kampanyalarıyla ülkelerimizin birlikteliğini, devletlerimizin gücünü dünya kamuoyuna anlatacağız. Ortak Medya Platformu ve mutabık kaldığımız 6 komite, köklü ilişkilerimizi güçlendirerek, haklı mücadelemizin geniş kitlelere etkin şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayacak."'ETKİNLİĞİNİ DAHA DA ARTTIRACAK'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ise Karabağ Zaferi'ni getiren mücadele sürecinde Türkiye ile Azerbaycan arasında iletişim alanında da sergilenen iş birliğinin Ortak Medya Platformu aracılığıyla kurumsal hüviyet kazandığını hatırlattı. Medya ve iletişim alanında sergilenen birliktelik ve dayanışma sayesinde kısa zamanda başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Hacıyev, "Bugün liderlerimiz sayesinde, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri öyle seviyeye yükseldi ki, o seviyeyi korumak, daha ileri götürmek ve gelecek nesillerin yüzlerce yıl sonra da aynı hissiyatı taşımasını sağlamak bizim tarihi borcumuzdur. Liderlerimizin ortaya koyduğu irade ve kararlılıkla, iki ülkenin kardeşliğinin ve stratejik müttefikliğinin önemli unsurlarından biri haline gelen Ortak Medya Platformumuz, kurumsal yapılanmasını tamamlayarak etkinliğini daha da artıracak" dedi. Hacıyev, sosyal medya ve uluslararası medyada Azerbaycan'a yönelik devam eden enformasyon saldırılarına karşı koyma noktasında Türkiye'nin tecrübesinden daha fazla yararlanmak istediklerini kaydetti.

Fahrettin Altun, Azerbaycan, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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