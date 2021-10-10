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Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti

10.10.2021 13:07
Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti

Türkiye'nin en büyük drift ve otomobil festivali Yer6Fest, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğinde Ankara'da gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük drift ve otomobil festivali Yer6Fest, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğinde Ankara'da gerçekleşti. Fuar alanında çok sayıda modifiyeli araç sergilenirken, drift pistinde araçlar izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen en geniş kapsamlı drift ve otomobil festivali Yer6Fest, Ankara'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti. Yer6Fest girişimcilerinin koordinesinde Kültür Turizm Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda modifiyeli araç sergilendi. Açık otopark alanında gerçekleşen drift gösterisi otomobilseverlere keyifli dakikalar yaşatırken, fuar alanındaki özel araçlar görsel şölen sundu. Organizasyonun tamamen genç girişimcilerle, bu işe gönül verenlerle, maddi bir çıkar olmadan yapıldığını aktaran organizasyonun medya sorumlusu Sürhan Altınkanat, "Otomobil sporları maddi imkanlar isteyen bir spor. Bu organizasyonun böyle büyümesinin nedeni hep beraber olmamız, ekip olmamız. Ekip olarak biz bu yola baş koyduk. İşte bu organizasyon halkımıza güzel zaman geçirmesi için aile ortamı sağlanması için var. Türkiye'de ilk defa bir etkinlikte burnout yaptık. İnsanların binmeye kıyamadığı araçların sahipleri burada misafirler için lastiklerini yaktılar. Bazı araçlar zarar gördü ama bu işe gönül verenlerin yaptığı bir organizasyon. Türkiye'den çok katılım oldu. Araç konusunda da, insan konusunda da katılım oldu. Ankara'da bizim bir drift sahamız var. Bu daha öncesinde oluyordu. Daha önceki yıllarda AKM'de yapıyorduk ama birtakım sebeplerden dolayı iptal oldu. Artık yapamıyoruz. Bizim sürücülerimiz pist için başka illere gidiyor. Bu tür organizasyonlar ücra köşelerde yapılıyor. Bizim hedefimiz bu organizasyonları büyüterek, tabi devletin ve sponsorların desteğiyle kendimiz için resmi olarak bir pist oluşturmak. Bunlar için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız piste ulaşmak, pist yapmak. Nezih bir ortamda, güvenlikli bir ortamda işimizi yapmak ve mutlu olmak" ifadelerini kullandı.

"Drift sokaklarda yapılacağına böyle organizasyonlarda yapılmalı"

Drift ve otomobil tutkunları için bu tarz organizasyonları sıkça görmek istediğini dile getiren Musa Yıldırım, "Organizasyonun gayet güzel ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Arabaya sevgisi ve merakı olanlar için gayet başarılı bir organizasyon. Arabaları çok beğendim ve bu arabalarla yapılan driftler çok başarılıydı. İnsanda araba sevgisi olunca böyle organizasyonlara aç oluyor bu yüzden bu tarz organizasyonların daha fazla yapılmasını isterim. Drift sokaklarda yapılacağına böyle organizasyonlarda yapılmalı" dedi.

Drift ve otomobil festivali olduğunu duyup geldiğini belirten Emir, "Türkiye çapında büyük bir drift festivalinin olduğunu duyup geldik. Geldiğimize değdi, çok güzel gösteriler gerçekleşti. Gelmeyenlerin üzüleceğini düşünüyorum. Pistte ve fuarda en çok beğendiğim BMW E36 model arabaydı. Fuarı yaktı geçti diyebilirim. Burnout yapıldığında da kalbim çok hızlı attı" diye konuştu.

Festivale ailecek geldiklerini aktaran Ferdi Dinçsoy, "Böyle bir etkinliği görmek özellikle ufaklığı ve bizi memnun etti. Tabii tedbirler sıkıntılı, çok kalabalık. Umarım bir kaza yaşanmadan güzel bir etkinlik olur diye düşünüyorum. Fuarda gördüğümüz 3 tekerlekli bir motosiklet, eski model Amerikan araçları ve eski model itfaiye aracı dikkatimizi çekti" dedi.

"Önceki etkinliklere göre daha geniş pist ve fuar alanı var"

Önceki organizasyonlara kıyasla etkinliğin daha geniş alanda yapıldığının altını çizen Ömer Özkan Yıldırım, "Serçe model olan arabayı 124 modeline çevirdik. Üç kez renk değiştirdi, ilk gök mavisi rengindeydi, daha sonra mor renge çevirdik ve tekrardan mavi rengine döndü araç. Üstünde de kozmetik olarak bir sürü modifikasyon parçası bulunuyor. İlk defa bu kadar büyük otomobil festivali gerçekleşiyor. Önceki etkinliklere göre daha geniş pist ve fuar alanı var" dedi.

"Aracın aksesuar, renk ve modifikasyonuna yaklaşık 80 bin lira masraf yaptım"

Etkinliğe yaklaşık 80 bin lira harcadığı eski model arabasıyla katılan Baki Asiler, "Aracın 6 yıldır sahibiyim. Üç kez renk

değiştirdim. Aracın aksesuar, renk ve modifikasyonuna yaklaşık 80 bin lira masraf yaptım. Araç Serçe modelken Murat 124'e çevirdik. Organizasyonun ilkine de katılmıştım. Fuar alanında otomobil camiası birbiri ile görüşüyor, tanışıyor, dostluklar artıyor. Ankara ve İstanbul gibi şehirlere özellikle pist alanlarının açılması gerekiyor. AVM'lerin etrafında sürünmek hoş olmuyor. Eğer bir pist açılırsa hem biz rahat ederiz hem de polis abilerimiz rahat eder" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti
Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük drift organizasyonu nefes kesti - Son Dakika


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