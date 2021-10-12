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Ürdün ve İran dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Ürdün ve İran dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

12.10.2021 04:23
Ürdün ve İran dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki bakan, bölge devletleri ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek, güven ve istikrarı sağlayacak ilişkiler kurmanın yollarını, bölgesel krizlerin çözüm çabaları ve anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve iletişim imkanlarını ele aldı.

Safedi görüşmede, ülkesinin daima diyalog için çalıştığını, iyi komşuluk ve içişlerine müdahale etmeme ilkesine dayalı sağlıklı bir bölgesel ilişkiler arzuladığını belirtti.

İki bakan, bölgesel anlaşmazlıkların çözümü, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak ve tüm konularda açık bir diyaloğun sürdürülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesinde istekli olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı ile yapılan telefon görüşmesinin, Amman'ın Suriye'deki Esed rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi yönünde hızlı adımlar attığı bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran- Irak savaşının yaşandığı 1980'li yıllarda Ürdün, Bağdat'ın yanında yer alarak Tahran ile iyi ilişkiler kurmaktan uzak durmuştu.

Ürdün, İran'ı bölgede yayılmacı politikalar izlemek ve Arap ülkelerinin içişlerine karışmakla suçlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ürdün, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ve İran dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün ve İran dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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