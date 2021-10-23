Van depreminde yaşamını yitiren yardım gönüllüsü Miyazaki'nin adına park inşa edildi - Son Dakika

Van'da 23 Ekim'de yaşanan depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak için kente gelen ve 9 Kasım'da 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıda hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesi tarafından Türk-Japon dostluğunun nişanesi olarak inşa edilen Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın ikinci etabı tamamlandı.

Düzenlenen törenle hizmete sunulan parkın açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, 2011'de kentte meydana gelen iki depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremin yıl dönümünde kentte düzenlenen anma programlarında Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve beraberindekilerin Van halkını yalnız bırakmadığını ifade eden Bilmez, "Türk milleti, depremde yaraların sarılmasında Van için seferber oldu. Herkes tek yürek oldu. Belki de tarihte yaraları en hızlı sarılan deprem oldu. Çok kısa bir sürede Van eskisinden daha iyi hale getirildi. Kısa sürede binlerce konut yapıldı, iş merkezleri, okullar, camiler inşa edildi. Kentin altyapısı yenilendi." diye konuştu.

"Miyazaki, Japonya'dan yardım için buraya geldi"

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise insandan insana, ülkeden ülkeye, ırktan ırka değişmeyen, bütün insanların konuştuğu ortak bir dil bulunduğunu, onun da "gönül dili" olduğunu belirtti.

Bu dilin sınır tanımadığını vurgulayan Sezer, "Aynı zamanda bu bir merhamet dilidir. Aslında bu, bizim bütün insanlarda olması gereken ve insanlığımıza kimlik kazandıran asli bir duygudur. Sayın Miyazaki'nin Japonya'dan Van depremi dolayısıyla burada zor durumda kalan, afetten mağdur olmuş insanların yardımına gelmesinin ve bir gönüllü olarak gece gündüz kurtarma çalışmalarına katılmasının tek sebebi merhametti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da "Türkiye son yıllarda başta kalkınma olmak üzere birçok alanda yaptığı yeniliklerle önemli bir konuma geldi. Arama kurtarma çalışmalarında da söz sahibi ülkelerden biri oldu." dedi.

"Türkiye ve Japonya zor zamanlarda birbirlerine yardım etmişlerdir"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki ise Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğa değinen Suzuki, şunları kaydetti:

"1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciası ve THY'nin 1985 Tahran tahliye operasyonuyla sembolize edildiği gibi, Türkiye ve Japonya yıllar içinde zor zamanlarda birbirlerine yardım etmişlerdir. Miyazaki Koru Parkı'nın, Miyazaki'nin güçlü bir şekilde kucakladığı, karşılıklı yardımlaşma ruhunu ve Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü bağı simgeleyen ve aynı zamanda Edremitlilerin ferahlayabileceği bir yer olarak uzun süre kullanılmasını içtenlikle temenni ediyorum."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 20 yılda ülke içerisindeki gelişim ve kalkınmanın yanı sıra insani yardım noktasında da dünyaya örnek oldu. Türkiye gerek AFAD kuruluşu gerek Kızılay gerek diğer kurumlarıyla şu anda dünyanın bütün noktalarına hizmet etmekte ve insanlık dersi vermektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler parkı gezdi.