Haberler.com Ankara Temsilcisi Güzel: Özel’in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor - Son Dakika
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Haberler.com Ankara Temsilcisi Güzel: Özel’in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor

15.06.2026 17:12
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Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. CHP’de yaşanan kriz ve kurultay tartışmalarını değerlendiren Güzel, “Kurultay imzaları bugün genel merkeze ulaştırılacak” dedi. Özgür Özel’in grup başkanlığı görevini sürdürdüğü sürece Meclis’te grup toplantısı yapabileceğini belirten Güzel, kulislerde yeni parti senaryolarının konuşulduğunu ifade ederek, “Özgür Özel’in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor” dedi.

CHP’de kurultay tartışmaları ve parti içindeki kriz gündemdeki yerini korurken, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel son kulis bilgilerini Melis Yaşar’a aktardı. Güzel, hem kurultay sürecine hem de Özgür Özel’in siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANLIĞI SÜRDÜRDÜĞÜ SÜRECE MECLİS'TE GRUP TOPLANTISI YAPABİLİR”

CHP’de yaşanan tartışmaların Meclis ayağına da değinen Şerife Güzel, Özgür Özel’in mevcut görevine dikkat çekti. Güzel, “Özgür Özel grup başkanlığı sürdürdüğü sürece Meclis'te grup toplantısı yapabilir” ifadelerini kullandı. Bu durumun parti içerisindeki yetki ve temsil tartışmalarını bir süre daha gündemde tutacağını belirtti.

“KURULTAY İMZALARI BUGÜN GENEL MERKEZE ULAŞTIRILACAK”

Parti içindeki kurultay taleplerinin somut bir aşamaya geldiğini ifade eden Güzel, “Kurultay imzaları bugün genel merkeze ulaştırılacak” dedi. Kurultay çağrılarının CHP’deki mevcut tartışmaları daha da derinleştirebileceğini belirten Güzel, önümüzdeki günlerde sürecin daha da hareketleneceğini söyledi.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİNDEN AYRILMASI VE KENDİNE YENİ BİR YOL ÇİZMESİ MECBURİ GÖZÜKÜYOR”

Siyasi kulislerde konuşulan iddiaları paylaşan Güzel, “TEK Parti'nin adı değiştirilerek, kongreye gidip yeni bir oluşumla Özgür Özel ve ekibi tarafından seçime girecek şekilde organize edebileceği söyleniyor” ifadelerini kullandı. CHP’de yoğun ihraç süreçlerinin yaşanabileceğini de belirten Güzel, “Partiden oldukça yoğun ihraçların olmasını bekleyeceğiz” dedi. Özgür Özel’in CHP’de kalıp kalmayacağının merak edildiğini vurgulayan Güzel, “Özgür Özel’in CHP’de kalıp kalmayacağı merak konusu” ve “Özgür Özel’in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Özgür Özel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Haberler.com Ankara Temsilcisi Güzel: Özel’in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor - Son Dakika

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