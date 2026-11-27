Özbekistan'ın başkenti Taşkent, 25-27 Kasım'da 31. Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı'na ev sahipliği yaptı. "İpek Yolu Üzerinde Turizm" temasıyla düzenlenen fuarda Haberler.com, Özbekistan'ın Türkiye'de daha iyi tanıtılması için yapılabilecek çalışmaları yetkililerle değerlendirdi.

45'TEN FAZLA ÜLKE TAŞKENT'TE BULUŞTU

Fuar; kamu kurumlarını, tur operatörlerini, hava yolu şirketlerini, otel gruplarını, yatırımcıları ve medya temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyon öncesinde yapılan açıklamada 45'ten fazla ülkeden temsilcinin, 600'ü aşkın uluslararası şirketin ve yaklaşık 20 uluslararası kuruluşun katılması öngörülmüştü.

Haberler.com adına Global Ekonomi Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin programa katıldı. Ertekin, fuarı ve yatırım görüşmelerini takip ederken haber, röportaj ve dijital içerik alanında yapılabilecek çalışmaları yetkililerle görüştü.

10 AYDA 11,6 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ

Özbekistan, Semerkand, Buhara ve Hiva gibi tarihi şehirlerinin yanı sıra gastronomi, sağlık, doğa ve dağ turizmini de uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor. Fuarda ülkenin Taşkent ve Karakalpakistan dahil 14 bölgesinin turizm imkanları sergilendi. Tarihi rotalar, el sanatları, yerel mutfak ve yeni seyahat deneyimleri programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Özbekistan Ulusal İstatistik Komitesinin verilerine göre ülke, 2026'nın ilk 10 ayında 11,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4'lük artışa karşılık geliyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan gibi Orta Asya ülkelerinden geldi. Aynı dönemde Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı 169 bin 500 oldu. Turizm hizmetleri ihracatı da yaklaşık 6,1 milyar dolara ulaştı.

380'DEN FAZLA YATIRIM PROJESİ HAZIR

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez Uluslararası Turizm Yatırım Forumu düzenlendi. Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov, bölgeler ve ilgili kurumlarla birlikte turizm alanında 380'den fazla yatırım projesi hazırlandığını açıkladı. Forumda otel ve tatil tesisi yatırımları, turizm bölgeleri, ulaşım bağlantıları ve uluslararası markalarla ortaklıklar ele alındı.

OTEL YATIRIMLARINA ODA BAŞINA DESTEK

Resmi verilere göre Özbekistan'da Ağustos 2026 itibarıyla 31 uluslararası markaya bağlı 51 otel bulunuyor. Yeni otel yatırımları için açıklanan desteklere göre, şartları sağlayan 3 yıldızlı projelere oda başına 40 milyon, 4 ve 5 yıldızlı projelere ise oda başına 65 milyon Özbek somu maliyet desteği veriliyor. Desteklerde otelin yıldız sınıfı ve asgari oda sayısı gibi şartlar aranıyor.

Fuarın basın metninde, 2026-2028 döneminde toplam 5 bin hektar arazinin konaklama tesisleri ve turizm bölgeleri için elektronik ihalelerle yatırımcılara sunulmasının planlandığı belirtildi. Bazı otel projeleri için de yeni bir model tanıtıldı. Bu modelde devlet, arsa değerine bağlı olarak projeden pay alabiliyor, yatırımcı da bu payı zaman içinde satın alabiliyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Haberler.com, fuar boyunca Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Akkulov ve komite yetkilileriyle, ayrıca Semerkant ile Buhara'dan gelen yerel yöneticilerle görüştü. Görüşmelerde tarihi şehirlerin Türkiye'de tanıtılması, ziyaretçilerin farklı bölgelere yönlendirilmesi ve turizm yatırımlarının geliştirilmesi konuşuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam başkanlığındaki Türk heyeti de fuara katıldı. Heyet, Özbekistan'la turizm alanında tecrübe paylaşımına ve iş birliğine destek verdiklerini iletti. Haberler.com'un da yer aldığı görüşmede taraflar, temasların sürdürülmesi ve bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda anlaştı. Toplantının tarihi daha sonra belirlenecek.

İki ülke arasında daha önce imzalanan 2026-2028 turizm iş birliği eylem planı da bu çalışmaların çerçevesini oluşturuyor. Plan; karşılıklı turist hareketliliğini artırmayı, ortak seyahat rotaları geliştirmeyi, inanç ve kültür turizmi üzerinde çalışmayı ve medya temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini kapsıyor.

SAĞLIK TURİZMİNDEN DİJİTAL MEDYAYA

Fuar programında sağlık ve iyi yaşam turizmi, havacılık ve lojistik, sürdürülebilir turizm ve kongre organizasyonlarına ilişkin toplantılar yapıldı. Global Media Campus bölümünde gazeteciler ve içerik üreticileri, ülkelerin turizmde nasıl tanıtıldığını ve dijital medyadaki yeni anlatım biçimlerini tartıştı. Teknoloji odaklı Smart Destination Hackathon ise seyahat deneyimleri ve küçük turizm işletmelerinin dijitalleşmesine yönelik çözümlere ayrıldı.

Haberler.com, farklı dillerde hazırladığı videolarla tanınan Japon-İrlandalı içerik üreticisi Yuji Beleza ile de kısa bir röportaj yaptı. Kendi dilinde karşılanmanın insanlar arasında kurduğu bağ üzerine yapılan sohbetin görüntüleri ayrıca yayımlanacak.

SEMERKANT, BUHARA VE HİVA SAHADAN AKTARILACAK

Türk tarihi, İslam medeniyeti ve bilim tarihi bakımından Türkiye ile güçlü bağları bulunan Özbekistan'da, fuarın ardından Turizm Komitesinin hazırladığı programla Semerkant, Buhara ve Hiva'nın ziyaret edilmesi planlanıyor. Haberler.com, bu şehirlerdeki tarihi mirası, yerel yaşamı ve turizm imkanlarını sahadan aktaracak.