Hakan Atilla - Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tahliye edildi

Mayıs 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi. Atilla'nın cezasından, daha önce tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu 14 aylık sürenin düşülmesine karar verilmişti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde hapis cezasını tamamlayan Atilla, birkaç gün içinde sınır dışı edilecek ve Türkiye'ye dönecek.

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Voice of America (Amerika'nın Sesi) Türkçe Servisi'ne yaptığı açıklamada, müvekkilinin açtığı temyiz davasının devam ettiğini söyledi.

Halil Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönmesinden sonra da davanın devam edeceğini belirtti.

Atilla'ya "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltilmiş; jüri, 6 suçlama içinde Atilla'yı sadece kara para aklamadan suçlu bulmamıştı.

Dava sürecinde neler yaşandı?

Resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan yargı süreci, 23 Mart'ta Atilla'nın Halkbank adına görevli olarak ABD'nin New York'a girmesiyle başladı.

27 Mart'ta işlerini bitirdikten sonra geri dönmek üzere yeniden New York'taki JFK Havalimanı'na giden Atilla, burada gözaltına alındı. Bir gün sonra da sorgulanarak New York'taki Metropolitan Correctional Center cezaevine gönderildi.

Davanın görülmesine New York'ta 27 Kasım 2017'de jüri üyelerinin seçimiyle başlandı. Daha önce savcılık makamıyla anlaşarak itirafçı olmayı kabul eden, İran'la altın ticaretinin Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yürütülmesinde kilit isim olan 34 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab, 29 Kasım günü tanık olarak ifade vermek amacıyla kürsüye çıktı ve ifadesi 8 gün sürdü.

Hakan Atilla'nın ifadesi ise 20 Aralık'ta sona erdi.

Davada biri Zarrab, diğeri de Atilla olmak üzere iki tutuklu tanık yer aldı. Savcılığın son hazırladığı iddianamede ise Atilla'nın yanı sıra Zarrab ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu toplam 9 kişiye yönelik suçlamalar yer alıyordu.

Jüri, Atilla'yı 5 farklı maddeden suçlu bulduğu kararını 3 Ocak 2018'de verdi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, mahkeme hakimine Nisan ayında sunduğu dilekçede Atilla'ya 188 ay hapis ve 50 ile 500 bin dolar para cezası verilmesini talep etti.

Yargıç Richard Berman, duruşmaların sonucunda, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü New York'ta yapılan oturumda 32 aylık hapis ve 500 dolarlık para cezasını açıkladı, Atilla'nın iyi halden dolayı erken tahliye edilebileceğini belirtti.

Richard Berman, verdiği cezayı ve gerekçelerini açıklarken "Atilla'nın Halkbank'ın üst düzey yöneticisi olarak yapması gerekeni gerçekleştirdiğini, yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını belirterek, daha çok üst yöneticisi eski Genel Müdür Süleyman Aslan'dan aldığı talimatları yerine getirdiğini" söyledi.

Berman, bu durumun Atilla hakkında verilen kararda etkili olduğunu belirtti.

Türkiye, davayı "açık bir kumpas" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını "tarihin en büyük tuzaklarından biri" olarak tanımlamış ve aynısının ABD'de tekrarlandığını söylemişti.