Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Haberin Videosunu İzleyin
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
16.01.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Haber Videosu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Hakim Aslı Kahraman'ı odasında silahla vurduğu saldırıda, ikinci kez ateş edilmesini engelleyen hükümlü çaycı Yakup Karadağ konuştu. Karadağ, "İlk anda şaka sandım, ciddiyeti anlayınca araya girdim" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana gelen olayda Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman'a silahla ateş etti. Saldırgan savcı, ikinci defa ateş edeceği sırada cinayeti adliyede çalışan hükümlü çaycı önledi. O anları anlatan hükümlü çaycı Yakup Karadağ, kadın hakime ilk başta şaka yapıldığını düşündüğünü, olayın ciddiyetini anlayınca da müdahale ettiğini belirtti.

Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

"ŞAKA YAPILIYOR ZANNETTİM"

NTV'ye konuşan Karadağ, "Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" dedi.

"BİZ DE TOPLUMA YARARLI OLABİLİRİZ"

Toplum üzerinde hükümlüler hakkında olumsuz bir düşüncenin olduğunu da vurgulayan Karadağ şöyle konuştu:

"Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın"

YARALI HAKİM TABURCU EDİLDİ

Öte yandan hakim Aslı Kahraman tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı Muhammed Kılıçarslan ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim Aslı Kahraman, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hakimin kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir defa daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendiği belirtilmişti.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki defa ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenilmişti.

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Milli takımdaki hocasından Szymanski’ye Fenerbahçe mesajı Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı Yaralılar var Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi

06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
02:26
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
01:16
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 08:30:05. #7.11#
SON DAKİKA: Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.