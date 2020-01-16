Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi - Son Dakika

Törene Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Durmaz Demirayak, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er , siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Kaplan'ın cenazesi Mersin 'e, şehit Miyanyedi'nin cenazesi de Zonguldak 'a uğurlanmak üzere Van gönderildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi'nin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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