Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu, Yüksekova ve Şemdinli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Fakirullahoğlu, Şemdinli ilçesinde yaklaşık 150 öğrencisi olan Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu ile 200'e yakın öğrencisi bulunan Seyit Taha ve Hz. Ali Yatılı Erkek Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Fakirullahoğlu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine geçen Fakirullahoğlu, buradaki cami ve kuran kurslarını gezdi.

İlçe merkezindeki Hacı Sertip Arslan Camisi ve Dilekli Bediüzzaman Camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Fakirullahoğlu, cemaatle sohbet etti.

Fakirullahoğlu, Irak ve İran'a sınırı olan ilçe merkezleri ve köylerinde kaliteli hizmetlerin yapıldığına şahit olduğunu belirtti.

Bu hizmetlerin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek cami ve Kur'an kurslarının fiziki yapıları, gerek iç donanımları ve gerekse içinde yapılan hizmetler takdire şayandır. Birkaç yıl öncesine kadar hafızlık için uzak memleketlere gitmek zorunda kalan kız ve erkek evlatlarımız bugün kendi yerlerinde bu imkana sahipler. Yapılan hizmetlerin yakın zamanda meyvelerini vereceğine, bu mekanlarda dinimiz İslam'a ve milletimize faydalı olacak nesiller yetişeceğine inanıyorum."

Fakirullahoğlu'na ilçe müftüleri ve şube müdürleri eşlik etti.